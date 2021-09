Se billedserie Lisette F. Thamdrup opfordrer Allerød Kommunes byrådspolitikere til at sætte handling bag de støttende ord. Foto: Kenn Thomsen

Dæmpegårds Venner beder om 100.000 kroner fra byrådet

Politikerne vil gerne støtte uforplitigende, nu er det tid til at bakke ordene op, siger Lisette F. Thamdrup

Allerød - 22. september 2021 kl. 04:39 Af Martin Stokkebro Moestrup

Dæmpegårds Venner har fået endnu en udfordring i arbejdet hen imod at bevare skovridergården i Tokkekøb Hegn. De fonde, som foreningen er i dialog med med henblik på økonomisk støtte til restaurering og, senere hen, drift af gården, har givet udtryk for, at de gerne ser foreningen oprette en selvejende fond, der kan stå som ejer af Dæmpegård, hvis den nuværende ejer Naturstyrelsen går med til at afstå den til Dæmpegårds Venner.

"Fondene vil ikke give pengene til en lille forening, men gerne til en selvejende fond, som der er nogle andre juridiske krav til. Det giver dem simpelthen mere tryghed," fortæller Lisette F. Thamdrup, formand for Dæmpegårds Venner.

Det kræver dog en minimumsindbetaling på 300.000 kroner at etablere en selvejende fond. Foreningen er klar til selv at finde en tredjedel, altså 100.000 kroner. Andre 100.000 kroner kan Naturstyrelsen stille i form af mursten, altså ved at donere selve gården eller en del af den. Den sidste tredjedel håber Dæmpegårds Venner, at Allerød Kommune vil stille med.

"Fondene siger også til os, at vi er nødt til at have en lokal forankring - at der skal være et bevist engagement fra kommunen. Derfor har vi nu skrevet ud til samtlige byrådsmedlemmer, om de vil være med til at lægge et beløb på 100.000 kroner. Vi har ikke hørt ét byrådsmedlem sige, at de ikke ønsker Dæmpegård bevaret. Men det er jo helt uforpligtigende for dem. Nu har vi brug for, at de sætter handling bag ordene," siger Lisette F. Thamdrup.

Dæmpegård er en skovridergård fra 1788 og ligger i Tokkekøb Hegn. Foto: Kenn Thomsen

Ministeren skal i spil I forbindelse med etableringen af Dæmpegårds Venner fik foreningen sidste år overleveret nøglerne til gården af Naturstyrelsen. Dengang fik foreningen vederlagsfri råderet over gården, men den aftale udløber ved årsskiftet. Derfor skal man for det første i princippet betale hussleje af gården fra ved årsskiftet, hvilket foreningen ikke er i stand til, før gården er blevet restaureret, og man kan tjene penge på at have aktiviteter der. Et konservativt bud på, hvor lang tid restaureringen vil tage, er, ifølge foreningen, tre år. For det andet, og endnu mere væsentligt i forhold til foreningens fremtidige arbejde: Naturstyrelsen vil fra årsskiftet kunne sælge gården, hvis ikke der laves en ny aftale med Dæmpegårds Venner. Styrelsen havde i sidste uge landmålere ud for at måle matriklen op og klargøre et eventuelt salg.

"Styrelsen siger, at det er fordi de må have en plan b klar, hvis ikke vi når i mål. Deres embedsmænd har meddelt os, at de ikke har mandat til at forlænge fristen for, hvornår vi skal betale hussleje. Derfor har vi nu skrevet et brev til miljøministeren," siger Lisette F. Thamdrup.

Behov en langsigtet aftale Brevet til Lea Wermelin (S) er altså dels en forespørgsel om at få miljøministeren til at godkende en udsættelse af, hvornår foreningen skal betale husleje. Men brevet indholder også et udkast til en samarbejdsaftale, der i sidste ende handler om at få Naturstyrelsen til at overdrage ejerskabet af, eller brugsretten til, Dæmpegård til foreningen, eksempelvis, som tidligere nævnt, i form af en selvejende dæmpegårdfond.

"Vi kan ikke tjene penge på gården, som den ser ud nu. Det kan vi først, når den bliver renoveret. Omvendt kan vi ikke søge fonde om midler til renoveringen, før der er en afklaring om et ejer eller lejerforhold. Fondene vil ikke give et tocifret millionbeløb, før de er sikre på, at pengene går til fællesskabet, og at styrelsen ikke skal have gården tilbage efter renoveringen," siger Lisette F. Thamdrup.

Dæmpegårds Venner havde for nylig inviteret folketingspolitiker Martin Lidegaard (R), der er valgt i Nordsjælland, ud og se gården. Foreningen håber at kunne påvirke folketingspolitikere og få dem til at lægge pres på miljøminister Lea Wermelin for at sætte fokus på Dæmpegård. Udover Martin Lidegaard og Lisette F. Thamdrup er det John Nørskov Hansen fra Dæmpegårds Venners bestyrelse på billedet. Foto: Kenn Thomsen

Er gået ned i tid på arbejdet Der ligger altså fortsat noget af et arbejde foran Dæmpegårds Venner, før drømmen om en nyrestaureret Dæmpegård til brug for offentligheden kan blive til virkelighed. Arbejdet tager da også så meget af Lisette F. Thamdrups tid, at hun faktisk allerede i slutningen af sidste år gik ned i tid på sit arbejde i turistbranchen, hvor hun i dag arbejder 20 timer om ugen.

"Corona havde bragt os i knæ, så jeg passede det sammen. Men arbejdet med Dæmpegård giver mig helt vildt meget. Man bliver klogere hver dag på, hvordan man agerer, og jeg synes, det er super spændende. Og så ville jeg selvfølgelig ikke gøre det, hvis ikke jeg troede på, at det nok skal lykkes," siger Lisette F. Thamdrup.