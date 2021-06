Skovriddergården Dæmpegårds skæbne er fortsat særdeles uvis. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Dæmpegård-forening har fået stolen for døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dæmpegård-forening har fået stolen for døren

Dæmpegårds Venner har fået indtil årsskiftet til at lave en realistisk redningsplan for skovriddergården

Allerød - 24. juni 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Siden 1788 har skovriddergården Dæmpegård tronet tæt på Kongedyssen i det naturskønne Tokkekøb Hegn, men til næste år kan det være slut.

Naturstyrelsen der ejer gården, har nemlig meddelt foreningen, der arbejder på at redde den, Dæmpegårds Venner, at de har indtil årsskiftet til at få udarbejdet en realistisk plan for en bæredygtig drift af gården. Sker det ikke, går styrelsen videre med enten nedrivningsplaner eller et eventuelt salg.

Det fortalte styrelsen på et for nyligt afholdt 'trepartsmøde' med foreningen og Allerød Kommune som de andre parter.

"Vi har haft en positiv dialog. Alle tre parter ønsker at bevare gården, hvis vi i Dæmpegårds Venner kan skaffe pengene. Naturstyrelsen vil ikke rive ned ved mindre, vi ikke lykkes med det her. Det har de lovet, at vi kan få på skrift, hvilket er alfa og omega i forhold til de fondsansøgninger, vi skal ud og lave," siger foreningens formand Lisette F. Thamdrup og lægger i den forbindelse ikke skjul på, at tiden er knap.

"Nu består vores kæmpestore arbejde i at lave et realistisk driftsbudget for Dæmpegård, og vi har travlt. Det er en opløbsfase. Vi har til årsskiftet, ellers går Naturstyrelsen videre med at rive ned. Vi skal have et realistisk budget, som styrelsen finder troværdigt, og vi skal have nogle, om ikke penge, så garantier fra fonde om, at de vil være med," siger hun.

Hjælp søges I den forbindelse efterlyser foreningen al den hjælp, de kan få fra især fagfolk.

"Vi knokler og har virkelig brug for ekstra hjælp og ressourcer. Det er et kæmpe arbejde, så hvis der er nogle advokater, byggesagkyndige eller andre med specialviden, der vil bidrage, kunne det være fantastisk," siger Lisette F. Thamdrup.

Hun fortæller endvidere, at Naturstyrelsen som alternativ til nedrivning, hvis Dæmpegårds Venner ikke lykkes med deres arbejde, er i gang med at undersøge en mulighed for at sælge gården og dermed bevare den.

"Men alle håber, at vi kan lykkes med noget andet," siger formanden.