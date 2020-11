Her ses Foreningen Dæmpegårds Venners bestyrelse plus suppleanter og ressourceperson. Pressefoto

Dæmpegård får nu en hjælpende hånd

Foreningen Dæmpegårds Venner har nu bestyrelsen på plads og cirka 150 medlemmer

Allerød - 13. november 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Foreningen Dæmpegårds Venner smøger ærmerne op, og er nu klar til at give Dæmpegård en hjælpende hånd.

Foreningen ønsker at sikre, at Dæmpegård bevares - gerne som et attraktivt Natur-Kulturhus med liv, læring og oplevelser, der appellerer til både natur- og kulturhistoriske interesserede brugere.

Ejes af Naturstyrelsen

Der er dog rigtig mange bump på vejen, før det forhåbentlig kan realiseres. Først og fremmest ejes gården af Naturstyrelsen, som ikke længere har behov for den. Bestyrelsen har kontakt med Naturstyrelsen for at afklare relevante muligheder for at bevare, istandsætte og efterfølgende drifte Dæmpegård.

Hvis der kan indgås en aftale om en realistisk fremtid for Dæmpegård, er næste skridt at etablere kontakt til fonde for at skaffe finansiering til istandsættelse af gårdens fem bygninger. Sideløbende arbejder bestyrelsen med et visionsoplæg med afsæt i at skabe en fremtidig økonomisk bæredygtig drift af gården til glæde og gavn for fælles oplevelser i naturen. Målet er, at Dæmpegård skal være selvfinansierende.

Foreningen Dæmpegårds Venner blev stiftet i slutningen af september og har fået sig en bestyrelse.

"Selvom det er en nystiftet forening, er der allerede cirka 150 medlemmer, hvilket tydeligt viser den store interesse, som borgere i Nordsjælland har for at bevare denne kulturhistoriske ejendom. Det koster kun 100 kr. årligt at være medlem af Foreningen Dæmpegårds Venner, og jo flere medlemmer foreningen har, jo stærkere og mere handlekraftig kan vi være", udtaler formanden Lisette F. Thamdrup.

Du kan se mere om gården og foreningen på www.daempegaard.dk.

