Se billedserie Dæmpegård er ikke bare en historisk bygning i sig selv. Den er også med til at fortælle historien om området. Foto: Kristoffer Schmidt

Dæmpegård er et vidnesbyrd om områdets teglværks-historie

Allerød - 18. august 2020 kl. 06:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dæmpegården, der er anlagt i 1788 og ligger midt i Tokkekøb Hegn, er mere end en skovridergård og kulisse for TV2s julekalender »Jul i Valhal«.

Den er også en del af teglværkseventyret, som præger egnen og store dele af Nordsjælland.

Og det er endnu en vægtig grund til, at den gamle gård bør bevares. Det mener Steen Andersen, der er Allerød-borger, historisk interesseret og pensioneret geolog.

- Dæmpegård er ikke blot en idyllisk, historisk bygning, men har også været midtpunktet for et levende miljø gennem snart 250 år, siger Steen Andersen, som fortæller, at lergravningen i området ved Dæmpegård først sluttede i 2001.

- Den idylliske lille sø ved sydsiden af Dæmpegård og den mere dramatiske, større badesø øst for gården er i dag de synlige spor af lergravningen. De vidner i sig selv om de hundredvis af vognlæs ler, der i lergravningens voldsomme periode i sidste halvdel af 1900-tallet blev transporteret til teglværkerne i Blovstrød og Hammersholt især, siger Steen Andersen, der har gransket gamle landkort for at komme til bunds i historien.

På gamle landkort fra sidste halvdel af 1700-tallet (1768 og 1780) kan man se, at der optræder et teglværk lige syd for det sted, hvor Dæmpegård i 1788 blev bygget.

Hvor stort teglværket var, og hvad det helt præcist producerede, kan man ikke se af kortene, men Steen Andersen formoder, at teglværket var tilknyttet og drevet af den gamle Lerelte Gård, på hvis jorder det lå.

På kort fra l817 og fremefter er der ikke længere nogen spor efter teglværket.

Det næste kort, Steen Andersen har gransket, er fra 1898, altså godt 100 år senere.

- På det kort er Dæmpegård for længst blevet residens for skovrideren, og teglværket nedlagt. Dog findes sydøst for gården en eller måske et par nye, beskedne lergrave. Udnyttelsen af leret er altså ikke gået i stå omkring år 1900, siger han og fortsætter:

- Alle, der færdes i Tokkekøb Hegn, kender til »Pottemagerstien«, som løber op til Kongevejen, hvor stien stopper. På det gamle kort ser man imidlertid, at Pottemagerstien oprindeligt fortsatte tværs over Kongevejen og videre hen over Stumpedyssevej helt op til Dæmpegård. Man har vist hidtil ment, at Pottemagerstien har sit navn, fordi pottemagerne i Lillerød fulgte stien, når de bar deres færdige potter ud til Kongevejen. Men stiføringen på det gamle kort peger snarere på, at pottemagerne brugte stien til at transportere ler fra lergravene ved Dæmpegård til værkstederne i Lillerød.

Omkring 1940 går en storstilet lergravning i gang i det åbne område syd for Dæmpegård, og det er starten på en udvikling, der intensiveres i de næste halvtreds år.

Gravningen syd for Dæmpegård fortsatte til omkring 1970, da leret tilsyneladende slap op.

Tipvognssporene langs Bomvej til Stumpedyssevej blev fjernet, og den sydlige del af graven kastet til. Tilbage blev den idylliske, lille sø, som altså fra begyndelsen var en kunstig lergrav.

Derefter blev der åbnet op for gravning i den store lergrav øst for Skovriddervej.

Gravningen var intensivt, og ifølge Steen Andersen var det i løbet af en snes år stort set færdiggravet.

- Alene søen har en størrelse på tre hektar og en dybde på op til otte meter. Det vil sige ler nok til at producere mere end 100 millioner mursten, siger han.

I 2001 blev indvindingen af ler indstillet helt, og vandet fik lov at oversvømme graven og danne den nuværende sø.

Steen Andersen mener, at lergravningens historie måske kan give idéer til, hvad Dæmpegård kan bruges til fremover .

- Hvad med for eksempel at indrette et rum med et lille fungerende keramikværksted på Dæmpegård? Her kunne keramikere, andre interesserede, skoler og børnehaver lege med ler, der blev hentet i den store lergrav, hvor et snit i lerlagene er ved at blive frilagt. Keramikværkstedet kunne suppleres med en lille skolestue, der illustrerede lerets liv fra istiden over brændingen af mursten til det færdige hus, foreslår Steen Andersen.

Og man kunne gå videre af det spor og indrette et andet af rummene til en fortælling om træet, fra dets opvækst over skovningen til fremstilling af for eksempel møbler.

- Den type af virksomheder har spillet en vældig rolle i området med Frits Hansens og PP Møblers legendariske møbelproduktion, men også tidligere Grum-Svendsens kabinetter til TV og radio. Et simpelt snedkerværksted kunne så installeres i trærummet, siger Steen Andersen.