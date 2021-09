Se billedserie Den gamle skovridergård i Tokkekøbhegn trænger til mere end én krælig hånd, hvis den skal renoveres og sættes i stand til offentligt brug. Foreningen Dæmpegårds Venner er nu afhængig af både miljøministerens og byrådets hjælp, hvis projektet skal lykkes. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dæmpegård afhængig af minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dæmpegård afhængig af minister

Beslutningerne skal tages på et højere plan, hvis det skal lykkes venneforeningen at omdanne Dæmpegård til natur-kulturhus.

Allerød - 03. september 2021 kl. 07:13 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det kræver politisk vilje fra både miljøministeren og Allerød Byråd, hvis drømmene om at omdanne den gamle skovridergård i Tokkekøb Hegn, Dæmpegård, til et offentligt tilgængeligt natur-kulturhus skal gå i opfyldelse.

Det ligger fast, efter at foreningen Dæmpegårds Venner i sidste uge holdt møde med Allerød Kommune og Naturstyrelsen, som ejer Dæmpegård, om den gamle gårds fremtid.

På den ene side var det et positivt møde, og på den anden side var det lidt af en mavepuster, fortæller Lisette Thamdrup, der er formand for Dæmpegårds Venner.

- Det var sådan set et rimelig positivt møde, hvor vi fik et klart indtryk af, at Naturstyrelsen og kommunen begge ønsker, at foreningens tanker om at lave et natur-kulturhus på Dæmpegård skal blive til virkelighed. Men det blev samtidig helt klart for os i foreningen, at der er behov for en politisk stillingtagen for at komme videre. Det vil sige, at både miljøministeren og byrådet er nødt til at bakke op om projektet, hvis det skal blive til virkelighed, siger hun.

Foreningen havde forud for mødet lavet et kæmpe forarbejde og præsenterede blandt andet en samarbejdsaftale og et gennemarbejdet driftsbudget for stedet.

- Vi fik meget ros for arbejdet, og de synes, det er imponerende, at der er arbejdet så meget med tingene. Men så kom det frem, at de embedsmænd, vi holdt møde med, ikke kan beslutte, om vi må have råderet over bygningen fra 1. januar uden at skulle betale husleje. Det var lidt af en mavepuster, fordi vi forventede, at vi med mødet kunne sætte gang i de reelle forhandlinger. Nu viser det sig, at det er nogle andre, vi skal forhandle med. Forvaltningen og Naturstyrelsen har ikke mandat til at træffe så stor en aftale, som det vil være, fortæller Lisette Thamdrup.

Ejerforhold driller Det er ifølge formanden ejerforhold af den gamle gård, der er nødt til at komme op på miljøministerniveau. Der er ikke basis for at indgå en helt almindelig lejeaftale med Naturstyrelsen, da det vil være for dyrt for foreningen at skulle betale leje allerede fra den 1. januar.

- Det kan vi ikke. Vi har jo ikke nogen indtægter, bortset fra medlemmernes kontingent. Og vi synes heller ikke, det er fair, at vi skal betale en stor husleje for noget, der skal gøres en masse ved, før man kan benytte det. Vi forventede, at en visionær vision, et realistisk driftsbudget samt oprettelsen af en Dæmpegårdfond til at sidde for bordenden ville være afgørende for, om Naturstyrelsen ville indgå en samarbejdsaftale uden lejeindtægt, i hvert fald indtil gården er færdigrenoveret. Foreningen har behov for en tidsfrist, der er længere end til nytår, til at arbejde på det her, siger hun.

Foreningen er derfor afhængig af miljøministeren.

- Vi håber, ministeren (Lea Wermelin, red.) kan se, at vores projekt har så høj værdi, at hun gerne vil give os fri råderet over Dæmpegård. Det vil sige, at hun frigiver den fra Naturstyrelsen, så de ikke har flere udgifter på den. Som minimum indtil renoveringen er fuldført, og natur-kulturhuset er indviet, og under alle omstændigheder med en realistisk købs- eller ubegrænset lejeaftale. Klare ejer-/lejeforhold er en forudsætning for, at en eller flere fonde vil donere penge til renoveringen, siger Lisette Thamdrup.

Breve på vej Der skal altså endnu mere blus på det politiske lobby-arbejde. Og helt konkret er bestyrelsen nu i gang med at skrive breve til henholdsvis Allerød Byråd og til miljøministeren om, hvad de har brug for for at kunne komme i mål med projektet på gården.

- Udover den helt afgørende opbakning fra miljøministeren, som Naturstyrelsen refererer til, er Allerød Kommune en helt nødvendig samarbejdspartner for at kunne drive et offentligt tilgængeligt natur-kulturhus. Vi er derfor nødt til at have byrådets opbakning, hvis det her skal lykkes. Vi har brug for et mandat fra politikerne i byrådet om, at de også vil støtte Dæmpegård på en eller anden måde økonomisk. Hvad enten det er penge, eller en aftale om at kommunen lejer nogle lokaler til foreninger eller måske flytter nogle aktiviteter ud på gården, siger Lisette Thamdrup.

Foreningen Dæmpegårds Venner regner med, at det vil tage omkring tre år at søge fonde om penge til projektet, at få lavet et renoveringsprojekt og få færdiggjort transformationen fra nedrivningstruet ejendom til vitalt natur-kulturhus.

relaterede artikler

Parter går i dialog om nedrivningstruet, historisk gård 02. juni 2021 kl. 11:28