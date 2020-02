Send til din ven. X Artiklen: DSB: Pendlerparkering ikke i fare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DSB: Pendlerparkering ikke i fare

Allerød - 12. februar 2020 kl. 19:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerøds pendlere frygter at miste parkeringspladsen ved Banevang med den nye lokalplan for bymidten. Ingen grund til bekymring, siger DSB.

Flere borgere lufter på Facebook deres bekymring over, om pendlerparkeringspladsen på Banevang ved stationen må lade livet, når en kommende ny lokalplan for bymidten, bliver vedtaget.

Merete Jelsbak Langseth har udover at ytre sig i gruppen Politik i Allerød også skrevet et debatindlæg om problematikken. Hun er bekymret for, at de boliger, der planlægges at bygge tæt ved stationen, kommer til at lægge beslag på nogle af pendlerparkeringspladserne. Og at pladserne fremover kan miste deres status som gratis.

»Der er lagt op til, at der skal bygges lave etageboliger i det område for at fortætte bymidten, og der står meget tydeligt allerede i introduktionen, at lokalplanen skal sikre »tilstrækkelig parkering, herunder særligt pendlerparkering«. Men der står ikke, at de 256 parkeringspladser ikke må indgå i parkeringsnormen for det nye etagebyggeri. Der står heller ikke, at de 256 parkeringspladser ikke må gøres enten tidsbegrænsede eller til betalingsparkering. Så et simpelt lovligt skilt fra Europark ligesom på mange andre pladser i bymidten, så er mange eller alle pladserne pludselig ubrugelige som pendlerparkering«, skriver hun.

I gruppen Politik i Allerød er der mange, som er enige med hende.

»Det vil være virkelig tåbeligt og uacceptabelt, hvis der i en udadvendt pendlerby som Lillerød ikke netop findes rigelig gratis parkering omkring stationen«, skriver Frederik Flindt Kreiner blandt andet.

Men ifølge Niels Dam, der er chef for Bygherre & Entreprise hos DSB, er der slet ingen grund til, at borgerne er så bekymrede for at miste de gratis pendlerpladser.

- Vi afgiver som sådan ikke parkeringspladserne. Vi vil sikre os, at parkeringspladserne fortsat er til rådighed og med samme tilgængelighed til og fra tog, siger han til TV 2 Lorry.