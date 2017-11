DPA Microphones får ny direktør

- Jeg er stolt over at blive en del af DPA med dens klasse-mikrofonløsninger. Det er spændende at komme ind i en global, succesfuld virksomhed og føre den til det næste niveau. Der er en fantastisk passion og stolthed i virksomheden. Og der er så mange dedikerede og entusiastiske kollegaer, at jeg er overbevist om, at vi allerede har et storartet grundlag for den fortsatte succes. Jeg ser frem til at videreudvikle DPA i samarbejde med vores kunder og partnere.