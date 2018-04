Se billedserie DN Allerød holder skarpt øje med udviklingen på Farremosen, hvor der er ved at blive anlagt virksomheder med tungt erhverv. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DN holder skarpt opsyn med Farremosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN holder skarpt opsyn med Farremosen

Allerød - 20. april 2018 kl. 05:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye erhvervsområde ved Farremosen ligger på et område med særlige drikkevandsinteresser (ODS). Og det er et faktum, der får Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Allerød til at følge nøje med i, hvad der sker på grunden.

- Vi er meget opmærksomme på den sag blandt andet på grund af de vandindvindingsressourcer, som ligger derude. DN har jo et mål om at sikre rent drikkevand. Og når man lægger så store og stærkt forurenende virksomheder sådanne steder, har vi utallige eksempler på, at selvom man har gjort meget for at beskytte vandindvindingen, så sker der alligevel uheld. Derfor følger vi sagen tæt, siger Marianne Engberg, der er formand for DN i Allerød.

Hun fortæller, at foreningen også er opmærksom på den støj- og luftforurening, som området vil kunne føre med sig, når de tunge erhvervsvirksomheder har etableret sig.

- Man vil formentlig kunne lugte fabrikken helt ind i Allerød bymidte. Ander steder har man en radius på en kilometer rundt om asfaltfabrikker, hvor der ikke bliver bebygget. Asfaltfabrikker i dag arbejder jo fortrinsvis om aftenen og om natten. Og det har, så vidt vi kan se, heller ikke været med inde i overvejelserne, at der vil være lys og aktiviteter om natten samt støj og lugtgener, siger hun og tilføjer:

- Der bliver jo en kolossal transport af store lastvogne, og det fremgår ikke noget sted i de papirer, jeg har set, at det er en sidevirkning af at anlægge de ting. Men det synes vi, man skal man tage med ind i betragtningerne, for det er en ulempe for beboerne i Allerød. Især for de beboere i boligområdet lige ovre på den anden side af motorvejen. Kommunen mangler en helhedsvurdering af, hvad det betyder at anlægge det erhvervsområde.