DM-sølvet blev forsvaret

Allerød Bordtennisklub forsvarede DM-sølvet fra sidste år i pigeligaen, da der sidste weekend blev spillet om DM-medaljer i Lillerødhallen. Allerød Bordtennisklub var repræsenteret med et af de fire hold i medaljekampene. De andre hold var Amager, Aarhus og Roskilde. I semifinale vandt Allerød over holdet fra Aarhus, og i finalen skulle Allerød spille mod et sammensat hold med spillere fra Amager og Virum. Dette hold var for stærke for de to allerød-piger Laura Harder og Mille Søndergaard, som altså tabte.