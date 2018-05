Se billedserie Danmarksmestrene fra Lillerød: Anna Sørensen, Emilie Lykke, Louise Francis, Marie Broen Magersholt og Mathilde Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: DM-guld: Sjippere vippede mangeårige mestre af pinden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DM-guld: Sjippere vippede mangeårige mestre af pinden

Allerød - 07. maj 2018 kl. 09:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillerød Ropeskipping Team er i weekenden blevet officielle Danmarksmestre i sjipning. Efter en meget spændende konkurrence vippede pigerne fra Lillerød de forsvarende Danmarksmestre fra Gug af pinden, efter at de i hele 17 år i træk havde vundet DM.

Det blev præcis det drama og den fantastiske konkurrence, som alle havde håbet på, da Danmarksmesterskaberne blev afviklet i Fredericia. Lillerød vandt hele fire discipliner ud af seks mulige: single rope speed relay, double dutch speed relay, single rope pair freestyle og single rope team freestyle. Derudover blev de nummer to i double dutch single freestyle og nummer tre i double dutch pairs freestyle.

De forsvarende Danmarksmestre fra Gug blev nummer to i fire discipliner og nummer et i to discipliner, men det var ikke nok til at tage sejren, og derved måtte de dygtige piger fra Gug se sig slået af de endnu dygtigere piger fra Lillerød.

- Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Vi kommer her i dag og har en mentalitet omkring, at vi bare skal være os selv og gøre det så godt, vi kan. Vi har haft en rigtig god sæson, men vi ligger jo og kæmper meget tæt, så vi har ikke turdet håbe på det. Vores indstilling var bare, at vi skulle kæmpe så meget som muligt. Vi har ønsket dette i så lang tid. Vi har været sammen som hold i to år nu, og det gør en stor forskel. Vi kender hinanden så godt nu, og vi har fået opbygget en rigtig god stabilitet det sidste år, og det gør bare, at vi overall har et rigtig godt produkt. Vi har fået opbygget et meget højt bundniveau, og det giver os selvtillid, siger en meget glad Emilie Lykke fra Lillerød Ropeskipping Team om guldet.

Hun og resten af holdet ved allerede, hvilken en opgave de nu skal kaste sig over:

- Næste mål er VM, og det glæder vi os meget til.

I rækken for de 12-14-årige var der også kamp til stregen hele vejen igennem de forskellige discipliner. Her var det pigerne fra Måløv IF, som kunne hænge guldet om halsen, mens IF32 Glostrup blev nummer to, og Lillerød GF blev nummer tre.

I mixrækken for de 15+-årige var der to hold, som dystede om guldet. Og i den række hev Lillerød overbevisende sejren hjem efter en placering som nummer et i alle seks discipliner. Gug blev nummer to.