DEBAT: Vores ældre borgere er en ressource

Allerød - 21. januar 2021 kl. 07:40 Kontakt redaktionen

Jørgen Johansen (K) medlem af Allerød Byråd

DEBAT Når vi taler om vores ældre medborgere, bliver debatten altid sporet hen på, at der kommer flere ældre, og dette bliver rigtigt dyrt for kommunen.

I min verden er dette en helt forkert opfattelse.

Selvfølgelig får man et behov for pleje i den sidste tid, men set i forbindelse med et pensionsliv på 25 år så er der ingen tvivl om, at vores ældre medborgere er stærk en ressource både økonomisk og i forhold til vores fælleskab.

Vi skal som kommune blive bedre til at skabe relationer og udnytte det potentiale, der ligger i vores ældre medborgere.

Vi skal som en del af vores fællesskab i større grad tænke de ældre medborgeres potentiale ind i vores hverdag - om det så gælder lektiehjælp i skolen, besøg af venner og indkøb til andre osv.

Vi skal udvikle Allerød Kommune med udgangspunkt i vores ældre medborgeres potentiale for at skabe en merværdi for vores fællesskab.

Vores udvikling af kommunen skal i højere grad tage udgangspunkt i, hvordan vi bruger dette potentiale til at skabe mere værdi for fælleskabet. Vi skal således også tænke på dette, når vi planlægger kommunens boliger såvel som i vores samlede plan for Allerød.

Vi skal i byrådet gøre det nemt for borgerne at hjælpe hinanden, skabe relationer og dyrke det gode fællesskab i Allerød.

Med en åben tilgang til hinanden kan vi skabe værdi for den enkelte, som får mulighed for aktivt at gøre noget for at opnå et bedre liv.

Jeg ønsker, at vi i vores kommune skal skabe et rum, hvor vi i fælleskab kan hjælpe hinanden, så længe dette er muligt.

Der skal være en nem adgang til at kunne gå en tur med en anden person eller deltage i anden social sammenhæng med andre samt at udvikle sine færdigheder. Dette skal vi tænke ind i vores udvikling.

Jeg arbejder for, at vi i Allerød begynder at have fokus på værdien af vores ældre borgere, og at vi sætter fokus på, hvordan vi sikrer, at vi får udnyttet deres potentiale.

Det bliver afgørende for, at vi i fremtiden kan bevare det gode Allerød, som vi kender i dag.