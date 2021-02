Svenske og danske myndigheder har offentliggjort en analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen). Rapporten forslår to tunneller til henholdsvis jernbane og motorvej. Prisen for det samlede projekt er opgjort til 42 mia. kr. Foto: Peter Mailand

DEBAT: Nej til fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Allerød - 16. februar 2021 kl. 15:15 Af Hans Duus Jørgensen og Kirsten Nymann, Foreningen Nej Til Ring 5 Kirkeltevej 101, Kirkelte: Kontakt redaktionen

Svenske og danske myndigheder har offentliggjort en analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen). Rapporten forslår to tunneller til henholdsvis jernbane og motorvej. Prisen for det samlede projekt er opgjort til 42 mia. kr.

Samfundsøkonomien er tvivlsom. Ikke overraskende er der et samfundsøkonomisk overskud ved vejforbindelsen og et samfundsøkonomisk underskud ved jernbaneforbindelsen. Disse beregninger er baseret på myndighedernes normale kriterier, som i høj grad kan diskuteres. Projektet kan ikke realiseres uden markante statstilskud.

Projektet vil medføre øget biltrafik, mindre brug af offentlig transport og øget CO2-udledning. Derfor vil projektet modarbejde de nationale målsætninger på klima- og transportområdet. Allerede af den årsag er det oplagt, at regeringen bør sige nej til projektet.

Dertil kommer, at det er mistænkeligt, at rapporten konkluderer, at en HH-vejforbindelse kun i mindre omfang vil øge trafikken på Helsingørmotorvejen og den nordlige del af Ring 3. Rapporten vurderer, at trafikstigningen ikke vil udløse behov for at udbygge strækningerne.

I foreningen Nej Til Ring 5 tror vi ikke på den vurdering. Der er i dag stor eksport af svensk industrigods ud af havnene i Trelleborg og Malmø. Store dele af denne eksport vil blive overflyttet fra skibstransport ud af Sverige til lastbiltransport gennem motorvejssystemet i hovedstadsområdet, fordi HH-forbindelsen i kombination med en Femern-forbindelse skaber en direkte rute for svensk industrigods fra Sverige til Tyskland/Europa.

Vi har opgjort det til 3.360 lastbiler pr. døgn, der vil blive overflyttet fra Sverige til Sjælland. Det svarer til en forøgelse af lastbiltransporten på Køge Bugt Motorvejen med ca. 28 procent.

Vi har i foreningen svært ved at se analysen som andet end et led i en salamitaktik, hvor man prøver at gøre HH-forbindelsen spiselig.

Senere kommer man så til den konklusion, at godstrafikken steg betydeligt og bruger dette som et argument for også at anlægge Ring 5, der vil fuldende den direkte vej for svensk industrieksport over dansk jord.

Derfor er konklusionen klar: Folketinget skal takke nej til HH-forbindelsen: Den er dyr. Den modarbejder Danmarks klimamålsætninger. Og den gør Sjælland til transitland for svensk godstransport.

