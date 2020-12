Foto: Nikolai Linares/Byrd

DEBAT: Jule- og nytårshilsen fra borgmesteren

Allerød - 31. december 2020 kl. 07:11 Af Karsten Längerich (V), borgmester

Kære alle

Her i juledagen ser vi tilbage på et år, der har været meget anderledes. Coronaen har gjort sin indmarch, og vi er alle blevet påvirket. Nogle er blevet smittet og måske mærket sygdommens alvorlige symptomer, mens andre er blevet ramt af nedlukningen af samfundet.

Vi kan ikke fejre jul, som vi plejer. Vi kan ikke ses med familier og venner, er sendt hjem fra arbejde eller skole. Kultur- og idrætsaktiviteter er lukket eller begrænset og mange butiks- og erhvervsdrivende har det hårdt.

Det hele er træls, men der er lys forude. I løbet af januar bliver de første i Allerød vaccineret, og det bliver de ældre på plejecentrene og ansatte i ældreplejen. Med det håber jeg, at vi nu igangsætter en kurs mod at komme tilbage til noget, der ligner normalen. Det trænger vi alle til.

Selvom coronaen fylder meget, så har vi også travlt med meget andet. Som borgmester er jeg stolt af den udviklingsretning, vi har lagt i Allerød.

Vi er ved at modernisere vores skoler og dagtilbud, og har bl.a. lige besluttet at udvide Blovstrød Skole, så den er klar til det stigende elevtal, der kommer. Vi har lige indviet måske Danmarks mest moderne demensplejecenter ved Skovvang. Her er der tænkt nyt i, hvordan ældre demente skal bo og leve. Vi har også besluttet, at der skal bygges en nyt plejecenter i Blovstrød.

Vi har fået en bymidte med liv, fremgang og nye restauranter. Det er ikke kommet af sig selv. Det er i høj grad fordi, vi sammen med de erhvervsdrivende og ejerne investerer i bymidten og arbejder hårdt på at tiltrække flere mennesker. Ombygningen af Mungo Park går i gang i 2021, og det er første trin i etablering af et nyt Kulturtorv omkring teater, biograf og biblioteket.

Vi har et rigtig stærkt fritids-, idræts- og kulturliv i Allerød, og det er en del af vores identitet, som vi skal værne om. Herfra skal lyde en stor tak til de mange ildsjæle, der holder vores foreningsliv kørende, som vi alle nyder stor gavn af.

Byrådet er ved at vedtage en ny klimapolitik og en ny klimaplan, hvor vi forpligter os til at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030. Det er ambitiøst, men også muligt hvis kommune, stat, borger og virksomheder alle bakker op.

Her til sidst skal vi ej forglemme, at Allerød Kommune blev 50 år i 2020. Det har der desværre ikke været mulighed for at markere i særlig stor grad grundet corona. Nogle arrangementer er blevet aflyst, mens andre får vi glæden af næste år.

Med forhåbning om et lysere 2021, ønsker jeg, at I alle får en god jul og et godt nytår.