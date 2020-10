DEBAT: Fra verdensmål til implementering af klimaplan

I disse dage fejrer vi fem år for FN's Verdensmål, 17 konkrete og globale mål, som Danmark sammen med de øvrige 192 medlemslande i FN har forpligtet sig til at nå inden 2030. Alle 17 mål hænger sammen og fokuserer på bæredygtighed i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Et opgaveudvalg er sammensat af både politikere, borgere, virksomheder og relevante fagpersoner. Jeg har oplevet et fantastisk engagement og ejerskab til opgaven fra alle deltagere i udvalget, som bl.a. har bestået af elever fra gymnasiet, medarbejdere fra Niras, PP møbler, Foreningen Grøn Guide, Rådet for bæredygtig udvikling, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Gate 21, Teknologirådet, CONCITO og borgere med særlig viden eller interesse inden for området.

Nu skal vi sikre, at vi får implementeret alle de ambitiøse planer i Allerød, og det har derfor været afgørende for Radikale Venstre, at der blev afsat midler til den grønne omstilling i budgettet allerede fra 2021. Beløbet øges i takt med, at vi skal implementere den kommende Natur-, Miljø og Klimapolitik samt klimaplanen. Det har også været vigtigt, at vi ikke øremærkede midlerne på forhånd, og i stedet har afsat en pulje. Det giver mulighed for at arbejde med de tiltag i anbefalingerne, som giver størst effekt samt tiltag, der eventuelt kan implementeres her og nu. (forkortet af red.)