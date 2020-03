Se billedserie Allerød Kommune vil søge cykelpuljen om penge til et projekt, der kan gøre parkeringsforholdene for cyklister ved Allerød Station bedre. Foto: Allan Nørregaard

Cykelpulje skal sikre bedre parkeringsmuligheder

Allerød - 04. marts 2020

Af Anne-Mette Rasmussen

Allerød Kommune vil søge cykelpulje på 50 millioner om midler til bedre forhold for cyklister ved stationen og i bymidten.

Transport- og Boligministeriet har offentliggjort den politiske aftale for cykelpuljen, som blev afsat på Finansloven 2020. Formålet med puljen er at forsøge at koble cykling og kollektiv transport bedre sammen, herunder at forbedre forholdene for cykelparkering ved tog-stationer.

Af dagsordenen fra det seneste møde i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU) fremgår det, at Allerød Kommune gerne vil have del i puljens 50 millioner kroner, som er målrettet kommunale cykelprojekter.

»Forvaltningen i Allerød Kommune vil udarbejde ansøgning om forbedrede forhold for cyklister ved Allerød Station og/eller i bymidten. Det er i tråd med kommunens trafikplan og indsatsen i regi af puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter«, står der.

Den melding glæder Martin H. Wolffbrandt, der er byrådsmedlem af for Konservative og næstformand i TEPMU.

- Vi har tidligere drøftet, at rammerne for cykelparkering på Allerød Station ikke er de bedste. Det glæder mig, at signalerne er hørt, og at der nu vil blive søgt om penge i den statslige cykelpulje, så forholdene forhåbentlig bliver forbedret, siger han og fortsætter:

- Vi investerer i disse år massivt i cykelstier. Den indsats er der skruet ekstra op for med budget 2020. På den baggrund er der stærkt brug for, at man også sikrer, at man kan parkere sin cykel ved stationen når man skal videre med S-tog til for eksempel arbejde eller studie.