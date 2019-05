Se billedserie Bag bloggen Vélorina og cykelskolen står de to kvindelige cykelryttere Katrine Dahl Bjørnholm (tv.) og Michelle Lauge Quaade. Foto: Martin Paldan

Send til din ven. X Artiklen: Cykelkursus skal få flere kvinder på landevejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelkursus skal få flere kvinder på landevejen

Allerød - 08. maj 2019 kl. 05:21 Af Anne-Mette Rasmusen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to kvindelige cykelryttere Katrine Dahl Bjørnholm og Michelle Lauge Quaade vil afmystificere cykling, så kvinder føler, at landevejscykling er en overkommelig sport at gå i gang med. Det vil United Cycling i Lynge gerne være med til, og de to parter er derfor gået sammen om at arrangere et begynderkursus i landevejscykling for kvinder.

Michelle Lauge Quaade er professionel cykelrytter hos Team Rytger Powered by Cykeltoejonline.dk, og Katrine Dahl Bjørnholm begyndte at cykle som transport til arbejdet i 2017. Nu kører hun licens-cykling i B-rækken for Brønshøj-klubben ABC.

Hun er altså selv nybegynder indenfor landevejscykling, og derfor ved hun, at det kan være svært for kvinder at komme indenfor i den mandsdominerede sport.

- Landevejscykling er en fantastisk sport, men den foregår i høj grad i en mandeverden, der kan virke intimiderende. Vi ønsker at lære kvinder at navigere i denne verden og finde ud af, at det slet ikke er så slemt som det kan føles, og vi tror, det er nødvendigt at facilitere mødet mellem cykel og kvinde, hvis vi skal lykkes med at få flere kvinder i gang med at cykle, siger Katrine Dahl Bjørnholm.

Ønsket om at få sluset flere kvinder ind i sporten fik i 2017 de to til at starte bloggen Vélorina.dk, hvor de skriver om alt fra saddelsår og mekanikertips til cykeltøjvalg og gode oplevelser. Og nu udvider de altså bestræbelserne på at få flere kvinder op på cyklen ved i samarbejde med United Cycling at arrangere et nybegynderkursus i landevejscykling.

- Da vi satte os ned og talte om, hvad vores mission skulle være med projektet Vélorina, var vi hurtigt enige om, at det ultimative mål er at få flere kvinder, der ikke cykler endnu, til at falde for cyklingen. Vores mission er at bryde nogle af de barrierer, der kan holde nogle kvinder fra at give sig i kast med at købe en cykel og bruge cykling som træning. Vi vil gerne afmystificere landevejscykling, og vi forestiller os at et crash-kursus, hvor man i trygge og rare omgivelser kan lære de indledende og mest vigtige ting i cykling. Det kan bringe kvinderne tættere på landevejen, siger Katrine Dahl Bjørnholm.

Kurset, der har fået navnet »Vélorinas Cykelskole« holdes hos United Cycling på Vassingerødvej i Lynge fra den 17. til den 19. maj. Kurset bliver en blanding af teori, workshops og praktiske øvelser, der tilsammen skal give kvinderne et godt udgangspunkt for at komme i gang på cyklen. Der vil blandt andet blive undervist i brug af klikpedaler, køb af cykel og mekanikerfunktionen, ligesom der skal cykles i den nordsjællandske natur.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.