Testbussen kommer til Allerød i uge 45 Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Covid-19 Testbus kommer til Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19 Testbus kommer til Allerød

Allerød - 30. oktober 2020 kl. 18:25 Kontakt redaktionen

Covid-19 har godt fat i Danmark og også lokalt her i Allerød. Aktuelt viser incidensen for Allerød Kommune 105, hvilket dækker over 27 nye smittetilfælde inden for den seneste uge. Det placerer Allerød nogenlunde i midten i det samlede overblik over udviklingen i landets kommuner.

I de nationale testtelte har der længe været lang testkø. Derfor har Allerød Kommune taget kontakt til Region Hovedstaden og spurgt om muligheden for at give borgerne i Allerød mulighed for at blive testet lokalt. Region Hovedstaden har sagt ja til dette, og allerede fra næste uge kan borgere i Allerød blive testet i Centerhallen.

Covid-19-testbus i Allerød Sted: Centerhallen, Lilledal 10, 3450 Allerød



Åbent: Mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00 – 16.00



Bemærk at testbussen lukker præcist kl. 16.00 – uanset kø. Sted: Centerhallen, Lilledal 10, 3450 AllerødÅbent: Mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00 – 16.00Bemærk at testbussen lukker præcist kl. 16.00 – uanset kø. Testbussen kommer mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00. Her kan borgerne komme uden tidsbestilling og uden henvisning og få foretaget en Covid-19 test.

Den samlede testkapacitet er dagligt på mellem 300 og 400 borgere. Region Hovedstaden oplyser, at der må forventes kø, men at erfaringerne fra andre kommuner viser, at det går ganske stille og roligt. Der har således ikke været større problemer med lange ventetider. Region Hovedstaden gør endvidere opmærksom på, at testbussen lukker præcist kl. 16.00 - uanset kø.

Borgmester Karsten Längerich er glad for den lokale testmulighed:

"Det glæder mig meget, at vi nu får mulighed for, at borgerne i den kommende uge kan blive testet lokalt her i Allerød og jeg opfordrer kommunens borgere til at tage imod denne mulighed.

Det er helt afgørende, at vi fortsætter med at teste så meget som muligt således, at vi tidligt får brudt eventuelle smittekæder. Det er selvfølgelig også helt afgørende, at vi alle følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand, hygiejne, mundbind osv.".

Ovenstående er en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.