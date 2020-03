Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen toner jævnligt frem på skærmen for at informere om håndteringen af coronavirus i Danmark. Allerød Kommune følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger tæt. Foto: Dan Petersen/Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Coronavirus: Én arbejder hjemme - ingen er smittet

Allerød - 05. marts 2020 kl. 22:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune følger udviklingen af coronavirus tæt. Og aktuelt er status, at der er én ansat i Allerød Kommune, som arbejder hjemmefra.

Der er ikke tale om karantæne. Det handler alene om at være på den helt sikre side ud fra forsigtighedsprincippet, oplyser Allerød Kommune, der opfordrer kommunens borgere til at følge samme forsigtighedsprincip.

Ud fra det nuværende vidensniveau er der fortsat ingen borgere eller medarbejdere i Allerød Kommune, der er smittet.

Allerød har iværksat kommunens Sundhedsberedskabsplan, som kan findes på hjemmesiden alleroed.dk. Og kommunens håndtering tager entydigt afsæt i de instrukser, den information og de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen sender.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle borgere og medarbejdere, som har rejst i et særligt risikoområde, bliver hjemme i en periode på 14 dage fra hjemkomsttidspunktet. Det betyder i praksis, at de af kommunens medarbejdere, der er omfattet af ovenstående, bliver hjemme og dermed ikke møder på arbejde.

I praksis betyder det også, at der i alle kommunens enheder er et stort fokus på at forebygge smitte og udvise stor omhu i forhold til de normale hygiejniske forholdsregler.

Allerød Kommune opfordrer alle borgere til at holde sig orienteret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt styrelsens nyhedsbrev, som det er muligt at tilmelde sig.

Vi skrev tidligere på sn.dk, at to medarbejdere i Allerød Kommune var i hjemmekarantæne. Det var ikke korrekt, og redaktionen beklager fejlen.