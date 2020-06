Coronavenlig koncert hjemme i haven hittede

Koncerter i folks egne hjem eller haver for en mindre skare lyder som et koncept, der er skabt til den nuværende situation med forsamlingsforbud som følge af coronakrisen, men faktisk er idéen nogle år ældre.

Stine Hulvej fra Kirkelte er medstifter af konceptet Low-Fi concerts, hvor særligt up and coming artister tager musikken helt ned på jorden og i øjenhøjde.

- Jeg er utroligt glad for at være og føler mig sindssygt privilegeret. I må endelige sige til, hvis der er noget, lød det fra IdaBjörg, der dermed hurtigt bekræftede, at konceptet er mere jordnært end koncerter måske er flest.

Bevæbnet med en guitar og en fodpedal med et sæt digitale korpiger brød hendes rolige, men kraftfulde sangstemme igennem de naturskønne omgivelser. Hun lod sig ikke mærke af hverken hanegal eller babypludren i baggrunden, men lignede blot en, der nød at spille og synge for et positivt publikum, der nød de rolige toner.