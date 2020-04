Se billedserie Keramiker Anette Nørregaard Christiansen har brugt coronalukningen som en mulighed for at få fyldt op på hylderne i Keramikhuset. Foto: Allan Nørregaard

Coronatiden fylder hylderne med keramik

Allerød - 21. april 2020

»Jeg holder lukket - men mit sind er åbent. Hvis du har brug for en gave, så ring. Vi finder ud af det. Pas godt på dig selv.«

Sådan har der i de seneste uger stået på en seddel i vinduet i Keramikhuset på Kollerødvej. Og Anette Nørregaard Christiansens telefon har flere gange ringet med kunder, der gerne ville have fingre i noget af hendes keramik. I nogle tilfælde endda bragt til døren.

- Jeg begyndte at levere ud af huset ligesom restauranterne, griner hun.

- Nogle har læst min seddel i vinduet og ringet til mig og sagt: jeg vil gerne købe dén og dén, du har i vinduet. Kan du levere det? Og hvis de bor her i byen har jeg selvfølgelig sagt ja til at levere, fortæller keramikeren, der valgte at holde butikken lukket, fordi hun var på ferie med sin mand på Gran Canaria, lige inden det ikke længere var muligt at rejse.

Hjemme ventede en hverdag, der på den ene side mindede meget om tiden inden coronakrisen og på den anden side alligevel var helt anderledes.

- Da vi kom hjem, gik jeg herud på værkstedet og hyggede mig. Så blev det godt vejr, og jeg gik i haven. Så på den måde har det ikke været så forskelligt for mig at arbejde i de her corona-tider. Det, der alligevel er anderledes, er, at jeg for eksempel ikke skal undervise, som jeg plejer. Så den her vekselvirkning imellem at være herhjemme og at være ude og være sammen med mennesker, den savner jeg rigtig meget, siger keramikeren.

- Men jeg har følt mig virkelig priviligeret over, at jeg har mit værksted, for det betyder, at jeg stadig kan arbejde. Det nye er så, at der ikke har kunnet komme så mange kunder, fordi jeg har holdt butikken lukket. Det har jeg gjort, fordi vi var ude at rejse. Men nu har vi været hjemme så længe, så nu er det forsvarligt at åbne butikken, og skiltet bliver sat udenfor igen, siger hun.

Anette Nørregaard Christiansen havde håbet, at Keramikfestivallen i Skælskør, som hun plejer at deltage i, ikke ville blive aflyst. Men det er den blevet, fordi den finder sted i juli. Det samme er de markeder, hun skulle have været på med sin keramik i sommerens løb.

- Hver gang er det jo en indtægt, der bliver aflyst, siger Anette Nørregaard Christiansen, der dog fokuserer på det positive ved situationen.

- Så kan det være, at jeg når at få noget på hylderne og føler, at jeg er lidt med for en gangs skyld, siger hun.