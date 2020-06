Coronatestede skuespillere genåbnede teater

- Det er virkelig dejligt at få lov til at åbne. Det har været angstprovokerende og pacificerende på alle måder at være lukket. Og jeg kan love dig for, at skuespillerne har det som heste, der har stået på stald i tre måneder, så de er klar, sagde teaterdirektør Anna Malzer.

Teateret har været lukket siden den 11. marts. Da den aftens forestilling »Tatovering« sluttede, kom publikum ud til nyheden om, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde netop havde offentliggjort nedlukningen af landet.

Nu er teateret så endelig åbnet igen, og Anna Malzer blev helt rørt, da hun gik på scenen for at byde publikum velkommen til den første forestilling i næsten tre måneder.

- Hjertelig velkommen på vores første åbningsdag. Jeg var bange for, at den aldrig skulle komme. Men det gjorde den, og jeg er helt rørt over, at I er kommet. At I turde vove jer ud og være sammen med os i dag, sagde hun og fortalte, at skuespillerne er blevet coronatestet inden forestillingen.