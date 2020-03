Høvelte Kaserne. ¬ 190510 Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Coronasmitte på Høvelte Kaserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronasmitte på Høvelte Kaserne

Allerød - 25. marts 2020 kl. 12:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarskommandoen oplyser, at en befalingsmand ved Garderkasernen i Høvelte er blevet testet positiv for Covid 19. Ingen af de værnepligtige på kasernen er testet positive, men én værnepligtig fra kasernen i Gothersgade i København viste sig at have Covid-19.

Det var mandag, at i alt 37 syge værnepligtige samt et par befalingsmænd fra Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i Høvelte og fra Livgardens Kaserne i Gothersgade i København blev testet.

- Efter at regeringen søndag åbnede for, at flere danskere skulle testes for coronavirus, blev det mandag besluttet at teste syge ved Livgarden. Det var en god beslutning, for nu ved vi, at der er to tilfælde af smitte med coronavirus, så vi kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forebygge yderligere spredning, siger generallæge Sten Hulgård, der er chef for Forsvarets Sanitetskommando.

De syge værnepligtige fra Garderkasernen, der er testet negative, bliver på kasernen i Høvelte, indtil de er raske, hvorefter de genoptager tjenesten som normalt.

Den smittede befalingsmand er sendt hjem og skal først møde på arbejde igen, når han har været symptomfri i to døgn. Hans kolleger opfordres til at være opmærksomme på udvikling af symptomer.

Den værnepligtige ved Livgardens Kaserne i Gothersgade, som er testet positiv, er isoleret på en sygestue på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at to personer, som har været i kontakt med den smittede testes, da de har lette influenzasymptomer. De befinder sig derfor på kasernen.

- Samfundet står over for en stor udfordring med at forebygge spredningen af coronavirus. Det gælder naturligvis også for Forsvaret, som løser samfundskritiske opgaver. Vi følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne og er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at håndtere situationen bedst muligt, udtaler chefen for Forsvarets Sanitetskommando i en pressemeddelelse.

De syge soldater blev mandag og tirsdag transporteret til Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor testene blev udført.

Siden medio marts har cirka 700 værnepligtige, som indgår i samfundskritiske beredskaber og opgaver, opholdt sig på kasernerne i Høvelte og København for at forebygge coronasmitte og derved sikre, at de kritiske operative opgaver kunne løses.