Coronakrise tvinger populært madsted til at lukke

Forpagterparret i Blovstrødhallens café, Spisestedet, stopper efter nytår

Allerød - 19. december 2020 kl. 08:44 Af Martin Stokkebro Moestrup

Tina Fersling er restauratøren, der hver mandag, når badmintonholdet var færdig med at træne og kom over i hendes cafe for en øl, ville stå klar med en kage eller en gang ostekiks på husets regning.

Hun brænder for at gå den ekstra mil for sine kunder, men den 11. januar er det slut. Her lukker caféen i Blovstrødhallen, Spisestedet, nemlig ned.

"Det skyldes corona. Det er der slet ingen tvivl om. Der er ikke flere reserver at tage af. Vi driver en enkeltmandsvirksomhed, så vi hæfter personligt, og vi vil ikke sætte os i personlig gæld for noget, som der ikke er en bagkant på. Der er jo ingen, der reelt ved, hvornår tingene bliver normale igen, siger hun.

Masser af gæster i 2019 Tina Fersling, 38 år, er lige som sin mand Martin Christensen (32) uddannet kok. De startede Spisestedet op i januar 2019 og caféen, der også leverer catering, vandt hurtigt de lokales tillid.

"Vi har fået en kæmpe god modtagelse i Blovstrødhallen, og det første år var der ingen problemer og masser af gæster. Men når man tager foreningslivet væk, og arrangementer i cafeen væk og arrangementer hjemme hos folk selv væk, er der ikke meget tilbage.

Der kommer jo ikke et øje i Blovstrødhallen. Den er låst. Vi i køkkenet er den eneste aktivitet, der må være i hallen. Det kan vi sagtens forstå som privatpersoner, men som virksomhed gør det ondt," siger Tina Fersling.

Derfor tog de beslutningen om at stoppe i Blovstrødhallen tilbage i oktober (med tre måneders opsigelse) efter grundige overvejelser hen over sommeren. Også fordi at de er "faldet gennem nogle huller" i forhold til coronahjælpepakker.

"Dels er vi en nystartet virksomhed, hvorfor vi ikke kan bevise, at vores omsætning er faldet med mere end 30 procent. Dels kan vi ikke bevise, at vi har mistet omsætning efter klokken 22, selv om vi før corona holdt mange fester i caféen til langt ud på natten. Det var ikke unormalt for mig først at komme hjem klokken 7-7:30 næste morgen efter de store fester, siger Tina Fersling.

Drømmescenariet Efter kokkeuddannelsen har hun videreuddannet sig til først fødevareteknolog og siden projektleder. Som hun selv siger, er det "mange år siden jeg gik ud af køkkenet for i stedet at søge kundekontakt og det administrative."

Derfor har det været det perfekte setup, at manden har haft ansvaret for køkkenet, mens hun har taget sig af "alt det rundt om".

"Det her har bare været drømmescenariet. Vi har banket det op og lagt rigtig meget i det, og det har været en kæmpe oplevelse at give folk et smil på læben," siger Tina Fersling.

Hun er meget taknemmelig over for den lokale opbakning, som hun roser flere gange, og de er i deres lille familievirksomhed, hvor deres ældste søn på 15 år også har hjulpet til en gang i mellem, kommet tæt på flere af de lokale.

"Vi har holdt nogle fantastiske fester med fodboldklubben. Det var med tårer i øjnene, at jeg fortalte dem det her. De har været en kæmpe stor del af vores hverdag, og det var slet ikke det her, der var planlagt," siger hun.

Noget positivt er der dog at tage med, for situationen har bragt familien tættere sammen, siger hun.

"Martin og jeg har været sammen i 15 år, men under nedlukningen i marts kom vi tættere på hinanden, end vi har været før. Det forgangne år har vi været all in på virksomheden. Men vi har lært, at det vigtigste for os er, at vi er en familie, når vi lukker døren, og at vi stadig har det sjovt, også når vi ikke er selvstændige," siger hun.

Catering fortsætter Spisestedet lukker ned i Blovstrødhallen, men fortsætter som cateringvirksomhed på deltid, drevet af Martin Christensen. Dermed skal Tina Fersling ud at finde et andet arbejde, hvilket hun slet ikke har lyst til.

"Det har været sindsyg fedt, men det kan ikke blive ved. Vi kan ikke få det til at hænge sammen," siger hun.