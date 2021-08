Se billedserie Omkring 100 kræmmere har reserveret en stadeplads på dette års kræmmermarked i forbindelse med Lynge Byfest. Arrangørerne håber, at endnu flere kommer til. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Corona-tvivl rammer byfest

Bekymring for at arrangementet ikke skal blive til noget, får folk til at holde sig tilbage med tilmeldinger til Lynge Byfest.

Allerød - 18. august 2021

Der er godt en uge, til Lynge Byfest og Kræmmermarked årgang 2021 løber af stablen. Og her tæt på startskuddet, som alle har ventet ekstra længe på, fordi hele molevitten blev aflyst sidste år på grund af corona, er arrangørerne bekymrede. Det kniber nemlig lidt med opbakningen.

- Vi har en lille udfordring, som vi tror skyldes, at corona får folk til at holde lidt igen. Det er som om, de ikke rigtig tror på, at det bliver til noget. Det er vi lidt kede af, siger byfestens formand Jørgen Johansen, som understreger, at Lynge Byfest og Kræmmermarked helt sikkert bliver til noget i år.

Tilbageholdenheden kan arrangørerne blandt andet se på, at der lige nu er solgt tæt på 100 stadepladser til kræmmermarkedet, og det er et pænt stykke fra de 160 stadeholdere, der troppede op til byfesten i 2019.

Unge på pæle Og selvom et kræmmermarked med 100 stader er fint, så ser Jørgen Johansen gerne, at det kan lykkes at lokke endnu flere til inden på næste fredag.

- Vi har skrevet til alle kræmmere, som har været med før, at vi er tilbage, og vi håber, at flere vil komme til, for kræmmermarkedet er noget af det, der udover musikken er med til at skabe en god stemning til byfesten. Men man ser også tilbageholdenheden andre steder på andre kræmmermarkeder, og jeg tror som sagt, det handler om, at folk stadig er bekymrede for, om det bliver til noget, siger han.

Tendensen går igen til byfestens pælesidnings-event, som kun en enkelt deltager har meldt sig til.

- I 2019 gik der tre dage, så havde vi fem deltagere, som gerne ville sidde oppe på pælen og tjene 5000 kroner. Vi skal også have nogle unge mennesker til at komme og deltage i år, så vi kan få noget af den gøglerstemning, som vi ønsker på byfesten, siger Jørgen Johansen.

Rekord i 2019 I Hillerød bliver der holdt byfest i samme weekend, som Lynge Byfest og Kræmmermarkeder løber af stablen. Men naboarrangementet er Jørgen Johansen ikke bekymret for skal have en negativ effekt i Lynge.

- Vi er ikke så nervøse for byfesten i Hillerød, for Hillerød Kræmmermarked er der jo ikke mere. Og det er kræmmerdelen, vi gerne vil have med for at give folk en lidt bredere opfattelse af fest. Kræmmerdelen er også med til at holde Lynge Byfest økonomisk bæredygtig. Hvis vi skal have en bæredygtig fest også med god musik, er vi nødt til at have fundamentet på plads også i forhold til kræmmerne. 2019 var et virkelig flot år, hvor vi slog alle rekorder, blandt andet med dobbelt så stort et overskud som tidligere. Det er også derfor, vi har kunnet opgradere på musikken med Die Herren, som er det største navn, der nogensinde har spillet til byfesten. Den udvikling skal gerne fortsætte, siger han.

Byfesten begynder fredag den 27. august og slutter søndag eftermiddag. Byfestens program kan ses på hjemmesiden, hvor man også kan booke en stadeplads.