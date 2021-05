Corona-succes: Vi fylder hjemmet med nye møbler

- Generelt har de møbelvirksomheder, der primært sælger til private, oplevet en pæn fremgang i 2020. Der kom et voldsomt dyk, lige da corona ramte sidste år, men rigtig mange har haft en god sommer og et godt efterår, og det endte med, at en del af møbelbranchen kom ud af 2020 med pæne tal, siger Hanne M. Sundin, der er branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien under Dansk Industri.