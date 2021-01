Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona har kostet millioner: Nu vil kommunen have sin kompensation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona har kostet millioner: Nu vil kommunen have sin kompensation

Borgmester Karsten Längerich (V) ønsker klarhed over kompensation for kommunens corona-udgifter.

Allerød - 15. januar 2021 kl. 06:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerød Kommunes serviceudgifter er påvirket af store merudgifter for særlige indsatser på grund af corona.

Nu kræver borgmesteren kompensation.

- Regeringen har flere gange tilkendegivet, at den ville dække kommunernes merudgifter til corona. I sommer fik Allerød Kommune dækket udgifterne i det første halvår med en kompensation på 6,7 millioner kroner. Men vi kan allerede nu se, at den kompensation langt fra er tiltrækkelig til at dække alle merudgifterne i 2020, siger han og fortsætter:

- Vores merudgifter i efteråret udgør cirka 12 millioner kroner, og dem mangler vi at modtage kompensation for. Det skaber en usikkerhed om kommunens økonomi, og jeg synes, at regeringen hurtigst muligt bør afregne kommunen for de udgifter, vi allerede har haft. På samme måde som de gjorde i foråret. De endelige merudgifter kender vi ikke endnu, det kan først gøres endeligt op i forbindelse med afslutning af regnskabet.

Det er især ekstra rengøring, ekstra personale på ældreområdet, dagtilbudsområdet, skolerne og idrætsanlæg samt bygningstilpasninger, der har givet kommunen ekstra udgifter.

For Allerød betyder den foreløbige manglende kompensation for coronaudgifterne, at forventningerne til overskuddet på driften er nedjusteret til 51 millioner kroner. Får kommunen kompensationen inden den endelige regnskabsafslutning, bliver overskuddet 63 millioner, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi vil fortsætte med at udføre alle de tiltag, der er nødvendige for at håndtere coronaen, selv om der desværre fortsat er usikkerhed om, hvorvidt vi får kompensation fra staten. Andet kan borgerne og de ansatte ikke være tjent med, siger Karsten Längerich.