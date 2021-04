Corona giver færre medlemmer i klubberne

corona Corona rammer de lokale idrætsforeningerne. I Allerød Kommune er der kommet 512 færre medlemmer i idrætsforeningerne det seneste år, så der nu er 12.738 medlemmer i kommunens 54 idrætsforeninger. Dette sker trods en stor indsats fra både de frivillige og landets kommuner for at undgå medlemsflugt fra klubber hos DGI og Danmarks Idrætsforbund. De to forbund er glade for den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020,

"Tak til jer aktive, der har bakket op om jeres forening og jeres fællesskab, på trods af, at det igennem 2020 har været svært at mødes som sædvanligt. Enhver kontingentindbetaling til idrætsforeningen har betydning for, at det er nemmere at starte op igen," siger Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland.