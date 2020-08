Se billedserie Med tre måneders forsinkelse fejrede borgmester Karsten Längerich i går sin 50 års fødselsdag ved en reception i haven. På billedet er det formanden for DN Allerød, Marianne Engberg, der giver en coronahilsen, mens formanden for Lynge Erhvervsforening, Nils Henrik Christiansen ser til.

Corona-albuen i sving ved forsinket fødselsdagsfejring

Allerød - 15. august 2020 kl. 06:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Karsten Längerich fyldte 50 år i maj, men på grund af corona måtte han udsætte fejringen. Fredag holdt han fødselsdagsreception i haven.

Hvad vejret angår, kunne Karsten Längerich næppe have ønsket sig en bedre dag at fejre sin 50 års fødselsdag på. Så på den front, var der ingen grund til triste miner over, at fødselsdagen i maj først kunne fejres i august.

Der var da heller ingen tristhed over arrangementet, da borgmesteren havde inviteret til reception på privatadressen.

Trods corona-restriktioner og dertilhørende håndsprit , afstand og engangshandsker var humøret højt i borgmesterens have, hvor gæsterne myldrede ind for at gratulere.

Fejringen fandt sted i etaper. Det skete ligeledes på grund af corona - for ikke at overtræde forbuddet imod forsamlinger på mere end 100 personer.

- Neeej, man glemmer det helt, sagde en gæst, der af gammel vane rakte hånden frem for at sige tillykke, men i stedet holdt den afværgende op til en hilsen med afstand.

Men de fleste gæster havde nu helt styr på den nye corona-virkelighed, og stak albuen frem til hilsen, så borgmesteren fik svinget corona-albuen lystigt eftermiddag igennem.

Og Karsten Längerich var glad for, at det trods de særlige omstændigheder endelig var muligt at invitere til fest i haven.

- Det er jo længe siden, jeg havde fødselsdag, så det har ikke noget med det at gøre, sagde han med et glimt i øjet, da han bød velkommen til gæsterne.

- Vi tager det bare som en dejlig og hyggelig eftermiddag.

Olav B. Christensen, der er Venstres gruppeformand i byrådet, var arrangementets toastmaster og udpegede sig selv som den første taler. Talen rummede ikke kun en lykønskning til Karsten Längerich, men også til Allerød.

- Allerød har en borgmester, der regner hurtigt, tænker rigtigt og overskuer ekstremt komplicerede problemstillinger. Tillykke til kommunen med det, sagde han og fortsatte:

- Det er aldrig kedeligt at være i dit selskab, og vi møder dig altid i godt humør. I byrådsgruppen er vi stolte over at arbejde sammen med dig.

Borgmesteren tog med et genert smil imod de rosende ord, som der var flere af, da det blev kommunaldirektør Morten Knudsens tur til at holde tale.

- En af dine styrker er, at du er god og utrolig hurtig til at sætte dig ind i ting. Du er så hurtig, at du nemt gennemskuer det, hvis jeg ikke selv er helt sikker på en sammenhæng, og så må jeg lige tilbage og kigge på det en gang til, sagde kommunaldirektøren med et smil, inden der blev skålet i teltet.