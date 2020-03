Corona: To studieture aflyst - flere i fare

To studieture på Allerød Gymnasium er foreløbig aflyst på grund af forholdsreglerne i forbindelse med coronavirus, oplyser rektor Kirsten Schiellerup. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 10. marts 2020

I uge 14 skulle 2.x og 2.z på Allerød Gymnasium have været på studietur til Firenze, men forholdsreglerne i forhold til coronavirus betyder nu, at turene er aflyst. Det fortæller rektor på Allerød Gymnasium Kirsten Schiellerup.

- Vi havde planlagt, at to klasser skulle på studietur til Firenze i uge 14, men efter opdateringen af rejsevejledningerne er de to ture nu aflyst, siger rektor, som forbereder eleverne på, at flere på skolen kan blive ramt på studieturen.

- Vi regner med, at rejseanbefalingerne inden uge 14 vil ændre sig yderligere. Vi har elever, der også i uge 14 skal på studieture til Malta, Malaga, Athen, Dublin og Barcelona, og derfor følger vi nøje situationen, siger Kirsten Schiellerup.

Der er omkring 700 elever på Allerød Gymnasium, og derfor vil der løbende blive taget stilling til fælles-arrangementer på skolen. Men ifølge Kirsten Schiellerup er der ingen planlagte fællestimer i kalenderen frem til påske. Sociale arrangementer vil gymnasiets ledelse tage stilling til fra gang til gang.

Der er pt hverken smittede elever eller elever i corona-karantæne på Allerød Gymnasium.

Hvad der kommer til at ske i uge 14 i stedet for de to planlagte studieture vides endnu ikke.

- Indtil videre har vi kun nået at aflyse de planlagte rejser. Om der kan komme en ny aktivitet i stedet for, ved vi ikke. Men vi vil nok være forsigtige med at planlægge alt for meget, da der sker så meget fra dag til dag, siger Kirsten Schiellerup og tilføjer, at gymnasiet følger Sundhedsstyrelsens vejledninger nøje.