Corona: Grundlovsceremoni holdes på lavt blus

Ændringerne betyder blandt andet, at der ikke inviteres gæster til arrangementet, som holdes under 20 medvirkende. Det bliver de 13 borgere, der skal have beviset på deres danske statsborgerskab, den bemyndigede, for eksempel borgmesteren, samt få medarbejdere fra forvaltningen, der har nogle praktiske opgaver i forbindelse med ceremonien.