Corona: Erfaringer hjælper Allerød er igen coronalukket i al hast, men det har hjulpet flere steder, at man har prøvet det før

"Vi har ikke fået nogle retningslinjer, så vi er nødt til at reagere på, hvad der bliver sagt (på blandt andet statsministerens pressemøde, red.). Og det er svært at myndighedsbehandle ud fra, hvad der bliver sagt på et pressemøde. Skal vi eksempelvis lukke biblioteket ned? Det er ikke blevet nævnt specifikt, men det har vi så valgt at gøre," siger borgmesteren.