Corona: 21 klasser har været sendt hjem

- For alle kommuner hopper det jo lidt op og ned. Der kommer en periode med udbrud, og så lægger det sig igen. Lige nu ser vi, at tallet for Allerød stiger igen. Vi ligger med et incidenstal på godt og vel 100 i de perioder, hvor smitten topper. Dermed kan man sige, at vi i hvert fald ikke har været lige så hårdt ramt som visse andre kommuner, for eksempel vestegnskommunerne, siger han.