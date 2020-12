Kvartteten Copenhagen Harmonists deltager i de to gudstjenester fjerde søndag i advent i Blovstrød Kirke. Pressefoto

Copenhagen Harmonists synger i Blovstrød Kirke

Her vil kvartetten, der før har gæstet både Blovstrød Kirke og Sognegård, levere musikalsk garniture under gudstjenesterne kl.10 og kl.11.30.

"Vi skal bl.a. synge Iben Krogsdals herlige 'December: årets endeligt', der er at finde i sanghæftet 'Et dusin danske sange'. Det er nogle helt vidunderlige sange, som jeg første gang stiftede bekendtskab med på et kursusophold ved Seniorhøjskolen," fortæller Niels Moltved fra kvartetten.