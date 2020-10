Se billedserie Når Christina Elver er dommer ved internationale konkurrencer, bliver olivenolien altid hældt op i farvede glas. Oliens farve har nemlig ikke noget med olivenoliens kvalitet at gøre, fortæller hun. Det er alene duft og smag.Foto: Kim Rasmussen

Christina kæmper for oliekvalitet

Allerød - 19. oktober 2020 kl. 04:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Christina Elvers liv tog en drejning for tre år siden, da hun blev alvorligt syg. Hun er uddannet ernæringsekspert og kok, og da hun blev ved med at få inflammation i kroppen, besluttede hun at købe en kraftig ekstra jomfruolivenolie, der indeholder mange antioxidanter. I supermarkederne var der masser af olie, men hun blev med andre ord efterladt med valget mellem »hvor pæn er flasken og hvad er prisen«. Men der stod intet på flaskerne om smag, eller hvordan olierne kan og skal bruges, og derfor besluttede hun sig for at blive ekspert på området og bruge sin viden til at slå et slag for helbred og kvalitet.

- Beslutningen om at gøre noget selv kom nemt. Jeg tog på olivenolie akademi i Italien og uddannede mig til olivenolie sommerlier. Det kan jeg ikke bare kalde mig i 20 år, jeg skal godkendes hvert år, og derfor skal jeg hvert forår til Parma eller et andet sted og være smagsdommer, og så får jeg fornyet min licens. Jeg synes det er fint, at der er nogle krav, og nu kan jeg så kalde mig internationalt certificeret olivenolie ekspert og sommerlier.

75 procent dumper i tests

Hun vil til hver en tid anbefale de danske forbrugere at købe en ekstra jomfru olivenolie, men det kan være svært at få en god med hjem, når man står i supermarkedet. I 2017 undersøgte Fødevarestyrelsen to gange på et halvt år et bredt udvalg af ekstra jomfru olivenolier, og her blev der fundet markante kvalitetsfejl. Ved første test dumpede 26 af 35 mærker. I den anden test dumpede 10 af 21 testede olivenolier. Og problemet er der stadig, siger Christina Elver.

- Der er nogle olivenolieproducenter, der forstå at lave frisk olie i god kvalitet og som overholder alle de internationale retningslinier. Men de er presset af de mastodonter, der masseproducerer det, vi ifølge Fødevarestyrelsens undersøgelser har mest af i de danske supermarkeder, hvor cirka 75 procent dumper i tests. Det er slet ikke ekstra jomfruolivenolie, siger Christina Elver

Ekstra jomfruolivenolie skal dufte friskt som nyslået græs. Man skal kunne smage plantenæringsstofferne i olien, som vil føles som en let kradsen i halsen.

Måtte lave olivenolie selv

På grund af den manglende kvalitet i supermarkederne, er hun nu selv sprunget ud som producent af ekstra jomfruolivenolie i et samarbejde med den spanske olivenolieproducent Finca Duernas.

- Jeg vil have, at forbrugerne kan se, hvor vores råvarer kommer fra. I stedet for at du går ind i en butik og kan se, at olien er importeret af for eksempel Coop, så vil jeg have, at folk kan se, hvor kvalitetsolie kommer fra. Der ligger faktisk en oldgammel kæmpe olielund med hundrevis af års historie, der kan finde ud af, hvad de laver, siger Christina Elver, der står bag virksomheden Olive Oil Copenhagen.

Kæmper for kvalitet

Olive Oil Copenhagen og Finca Duernas plukker olivenfrugten, mens den er grøn og kun indeholder omkring otte procent olie. Jo længere frugten hænger på træet og modner, jo mere stiger olieindholdet. Derfor kan producenterne få mere udbytte og sælge mere, hvis de venter, og det er der mange der gør. Men olien bliver også hurtigere harsk, fortæller Christina Elver. Til den ekstra jomfruolivenolie, som hun producerer, går der cirka 10-19 kilo olivenfrugter til at lave en liter olie.

- Mit mål var i starten, at enhver dansk forbruger skal kunne gå ind i et supermarked, betale for ekstra jomfruolivenolie og få ekstra jomfruolivenolie med hjem. Det synes jeg, vi har ret til, og det er et mål, som jeg fortsat arbejder på. Undersøgelser viser at oliemastodonterne presser supermarkedspriserne unaturligt i bund. hvilket også er en udfordring for os forbrugere. Det koster noget at lave kvalitet, siger hun.

Hun vil derfor blive ved med at kæmpe:

- Jeg ved, at der er et marked for det. Det er nok ligesom med buræg, som man efterhånden ikke ser længere. Det er en lang proces. Kan lille jeg så råbe seks millioner danskere op? Nok ikke, men jeg brænder virkelig for kvalitet. Jeg er nødt til at tro på, at vi er nok danske forbrugere, der vil have god kvalitet, og jeg bliver stædigt ved med at kæmpe for kvalitet.

