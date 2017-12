Chelsea Manning kommer på de skrå brædder

- Historien om Chelsea Manning fascinerer og undrer mig voldsomt, fordi den handler om et etisk mirakel. Det er jo en arv efter 2. verdenskrig og Nürnbergprocessen, at selvom noget er stadfæstet ved lov, så er det ikke nødvendigvis moralsk. Manning forsøgte at handle efter den ånd, loven var lavet i. Hun brød reglerne og fik en straf for det. I processen forandrede hun sig selv og verden totalt. Så det er en fortælling om sandheder, der vil ud. Om kamp, selvopofrelse og genfødsel. Om at holde fast i, hvad man virkelig tror på. En fortælling om enten en martyr, en utaknemmelig forræder eller et helt almindeligt menneske, siger han.