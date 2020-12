Chefkonsulent til Niras

For Niras skal hun nu udnytte sin erfaring med klimatilpasning samt FN's verdensmål og være med til at implementere bæredygtighed både på tværs i Niras' organisation såvel som i projekter for virksomhedens kunder. Lea Ravnkilde Møller kommer senest fra en stilling som projektleder i Orbicon|WSPs afdeling for klimatilpasning og byudvikling, hvor hun har været med til at udvikle et kommunikationsværktøj til FN's Verdensmål.