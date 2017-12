Se billedserie En tidligere borgmester overrækker kæden til en ny: Erik Lund og Karsten Längerich. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Champagne og kage til nyt byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Champagne og kage til nyt byråd

Allerød - 08. december 2017 kl. 06:02 Af Niels Idskov Der var kransekage og champagne bagefter det korte byrådsmøde, der handlede om valg og borgmester samt valg af medlemmer til udvalg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmødet lignede umiddelbart et kampvalg, men det var rent ritual det hele. Alle aftaler efter valgaftenen blev holdt, og derfor kunne Venstres Karsten Längerich sætte sig i borgmesterstolen - ikke fra nu af, men fra 1. januar 2018. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men først skulle det frem, om der var andre borgmester-kandidater. Den konservative Lars Bacher pegede på Jørgen Johansen, den nuværende borgmester, og argumentet var det, at han var den politiker, der ved kommunalvalget høstede flest stemmer. Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten pegede på socialdemokraternes Miki Dam Larsen, og han takkede for tilliden, men erkendte, at han ikke kunne samlet et flertal bag sig. Dam Larsen henholdt sig derpå til aftalen med Venstre i det konstitueringsflertal, der har 15 af byrådets 21 medlemmer bag sig. Kun Konservative og Enhedslisten står udenfor.

Det var det nye byråds længest siddende politiker, den konservative eks-borgmester Erik Lund, der med en byrådsbagage på 24 år havde æren af at åbne mødet og derpå hænge borgmesterkæden om skuldrene på Längerich. Den nye borgmester takkede for valget og ledede derpå resten af mødet, der varede lidt under en halv time.

Den nuværende borgmester Jørgen Johansen fik ordet og sagde tillykke til sin afløser.

- Jeg ser frem til et bredt samarbejde, udbyggede han.

Og den kommende borgmester var lige så klar og kort i sit første budskab fra den centrale plads midt i byrådssalen:

- Jeg takker for valget og ser frem til samarbejdet med alle otte partier. Kernevelfærden i Allerød Kommune skal udvikles - og så en tak til Jørgen Johansen, du har knoklet godt for det i fire år, sagde Längerich.

Han bliver i øvrigt den første Venstre-borgmester i Allerød i 23 år. Siden Preben Nybo Andersen gik af i 1994 har Konservative siddet i magtens stol.

47-årige Karsten Längerich har endnu tre uger tilbage i jobbet som markedschef på Øresundsbroen, hvor han ved årsskiftet stopper efter 17 år. Så bliver arbejdspladsen de kommende fire år i Rådhuset på Bjarkesvej, og det ser han frem til.

- Det var lidt overvældende at sidde der i dag og få borgmesterkæden på og lede mødet. Jeg har jo lige siden 22. november vidst, at jeg skulle være borgmester, men undervejs frem til i dag, går det alligevel op for mig, at faktisk er større end man umiddelbart forestiller sig.