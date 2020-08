Certificerede næser skal analysere lugten fra asfaltfabrik

- Det er vigtigt, at vi får dokumenteret det her på en måde, så resultatet kan accepteres af begge parter. Derfor har vi i fællesskab aftalt, at en uvildig tredjepart skal undersøge lugtgenerne. Undersøgelserne foretages af et certificeret firma med et korps af ansatte, som så skal ud at bruge deres næser og lugte, når der er produktion på asfaltfabrikken. Det vil ske forskellige steder i området afhængigt af vind- og vejrforhold, siger borgmester Karsten Längerich.