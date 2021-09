Se billedserie Astrid Zeuthen Jeppesen (tv.) og Camilla Kjær har siden juli måned delt stillingen som forretningschef i miljøenheden hos Niras. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Camilla og Astrid lægger strategien sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Camilla og Astrid lægger strategien sammen

Det kan være godt at være to om at springe ud som leder, er filosofien hos Niras, hvor Camilla Kjær og Astrid Zeuthen siden i sommer har været forretningschefer sammen.

Allerød - 28. september 2021 kl. 14:42 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

På kontoret, hvor miljøenhedens forretningschef holder til, er der to skriveborde. Camilla Kjær og Astrid Zeuthen Jeppesen deler nemlig titlen og er fælles om ansvaret for de opgaver, der følger med.

Sådan har det været siden i sommer.

De har begge en del år på bagen i virksomheden. Astrid kom til Niras i 2012 som kontorleder i Holbæk og har blandt andet også været markedschef, inden hun sidste år rykkede til hovedkontoret i Allerød på fuld tid.

Camilla blev i 2009 ansat i Niras, hvor hun begyndte som projektleder og sidenhen også har været afdelingsleder.

Et godt match Nu kan de begge skrive forretningschefer på visitkortet. Forretningscheferne styrer de forskellige faglige forretningsenheder i den rådgivende ingeniørvirksomhed og befinder sig i organisationsstrukturen lige under fagdirektørerne og den administrerende direktør.

Astrid Zeuthen Jeppesen kom til Niras i Allerød i en stilling som delt forretningschef sammen med en anden i december sidste år. Hendes makker stoppede imidlertid, og så pegede hun i stedet på Camilla Kjær.

- Jeg tænkte lynhurtigt, at det kunne være et godt match at fortsætte den struktur sammen med Camilla, siger Astrid Zeuthen Jeppesen.

Camilla Kjær var på det tidspunkt afdelingsleder for 45 mennesker, så de måtte ud at rekruttere en ny afdelingsleder for at få det til at gå op. For Camilla Kjær ville rigtig gerne dele titlen som forretningschef med sin kollega.

- Det delte lederskab tiltalte mig, fordi Astrid og jeg har forskellige kompetencer og er gode sparringspartnere for hinanden. Jeg har siddet i miljøafdelingen i mange år, og jeg syntes, det kunne være spændende at være med til at sætte et aftryk, siger hun og fortsætter:

- Det er værdifuldt at have en at sparre med, fordi vi ser forskellige ting. Ved at være to kan vi bedre kigge ud over mere end bare driften og har for eksempel bedre overskud til at udvikle forretningsområdet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er to om at finde ud af, hvor vi vil hen.

Det skal balancere På den måde blev den nybagte mormor og moren til tvillingedrenge på 10 samt en teenagedatter nyt makkerpar i Niras' ledelse.

- I forhold til arbejdsbyrden betyder det selvfølgelig noget, at vi deles om ansvaret i denne her stilling. Jeg ser det som en fordel i forhold til familien, som der forhåbentlig bliver lidt mere tid til. For vi synes begge, det er vigtigt, at der er tid til familien, siger Camilla Kjær.

Og det er Astrid Zeuthen Jeppesen helt enig med hende i.

- Jeg har tre voksne døtre og er lige blevet mormor, så jeg er et helt andet sted i livet. Men jeg synes jo stadig, at ens liv skal balancere. Man får energi både fra arbejdet og familien, så der skal være plads til det hele. I forhold til det er det en styrke at kunne deles om det. Og i det hele taget giver delt lederskab robusthed, fordi man kan tage over for hinanden og hjælpe hinanden, siger hun.

Skal finde sin form Niras har i øjeblikket delt lederskab tre steder i organisationen, og det fungerer på forskellige måder.

Camilla Kjær og Astrid Zeuthen Jeppesen er stadig ved at finde formen for, hvordan deres fælles lederskab skal føres ud i livet.

- Det bliver noget med at være primær på nogle ting hver især, hvor den anden så fungerer som backup. Og så skal vi være fælles om de strategiske overvejelser og kontakten til direktørerne. Så noget skal vi gøre fælles, og noget skal vi gøre hver for sig, siger Astrid Zeuthen Jeppesen.

Som en start har de sat sig på et fælles kontor for også at signalere fællesskabet udadtil.

- Det signalerer, at vi er en enhed, og det sikrer, at vi begge kan følge med i, hvad der rører sig. Vi vil gerne have, at det delte lederskab vokser ud til medarbejderne, siger hun.

Camilla Kjær uddyber:

- Vi har altid haft en åben kultur her. Der er åben dør, og man kommer og spørger. Vi bruger også tid på at gå rundt på gangene og tale med medarbejderne for at få en fornemmelse af, hvad de er optaget af. Vi vil gerne have, at de kommer til os, og det føler vi også, at de gør.

Udfordringerne Camilla Kjær og Astrid Zeuthen Jeppesen kan stort set kun se fordele ved det delte lederskab. Selv når man spørger dem til, hvad der kan være udfordringerne ved det, ender det med at handle om fordelene.

- Det kan selvfølgelig være en udfordring, hvis makkeren har en anden holdning til forskellige ting. Men så bliver man nok også selv mere skarp på, hvad det er, der er vigtigt, siger Astrid Zeuthen Jeppesen og prøver igen:

- Der kan tit være gråzoner, hvor man bliver i tvivl, for eksempel når det gælder strategiske overvejelser. Når vi er to, kan vi sætte os sammen og finde frem til, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil. Vi kan prøve argumenterne af på hinanden og i fællesskab finde ud af, hvordan vi skærer den. Det kan så være en udfordring, at det tager lidt længere tid at nå frem til løsningen, end hvis man kun er en. Men så får man måske omvendt nogle lidt mere robuste løsninger. Så jeg ser overvejende fordele i det.

Camilla Kjær tilføjer:

- Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvor det giver værdi for os og for Niras, at vi begge er inde over. Hvor giver det mening at være fælles, og hvor giver det mening at dele arbejdet op.

Da de bliver spurgt, om de vil anbefale delt lederskab til andre, udbryder Astrid Zeuthen Jeppesen spontant »Ja!«.

- Det handler helt grundlæggende om, at man har tilliden til hinanden og kan være åbne. Man skal være et godt match, og så gælder det om at have nogle grundlæggende værdier til fælles.