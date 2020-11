COOP napper direktør i kendt Allerød-virksomhed

Allan Kristoffersen har i forvejen en lang karriere bag sig i Coop i forvejen, og han skiftede til Matas så sent som i februar i år, hvor han fik ansvar for Matas-kædens fysiske butikker.

"Vi står i den måske hårdeste konkurrencesituation nogensinde. Vores svar skal være, at vi vil være den virksomhed, hvor kunderne oplever, at de får mest for deres penge. Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker," siger administrerende direktør i Coop Kræn Østergård Nielsen i pressemeddelelsen.