Se billedserie Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, klippede i går snoren til C-huset i bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: C-hus skal sætte ny trend for dialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

C-hus skal sætte ny trend for dialog

Allerød - 08. oktober 2021 kl. 17:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Den grønne løber var rullet ud, da formand for De Konservative Søren Pape Poulsen fredag eftermiddag ankom til C-huset på Lilledal for at åbne C-huset, en slags konservativ valgcafe, hvor politikere og borgere kan komme i dialog med hinanden.

Lokalet, der tidligere har huset en herretøjsforretning, har været tomt længe, men De Konservative har lejet lokalerne til og med valgdagen den 16. november.

- Jeg håber, at det bliver et sted, hvor vi får politik til at blive mere håndterbart. Hvor vi kan diskutere med hinanden, men også hvor der kommer modsætninger ind. Politik handler ikke om, at vi skal køre i én retning. Politik handler om kompromiser og at få det til at blive til noget større i fællesskab. Jeg håber, at der kommer nogle mennesker ind og udfordrer vores holdninger. Vores svar er ikke nødvendigvis de rigtige, men det er vores udgangspunkt til den rigtige verden, sagde borgmesterkandidat Jørgen Johansen (K) ved åbningen.

- Jeg håber, at vi er med til at sætte en ny trend for, hvordan man kan have dialog med hinanden, tilføjede han.

Alle er velkommen i cafeen, uanset politisk tilholdssted.

En ny måde at møde folk Søren Pape Poulsen var imponeret over det, han så, for som han bemærkede, så er lokalerne store.

- Jeg synes, det er fantastisk. Alle kan få en snak med forskellige kandidater, og det, synes jeg, er rigtig godt og sundt for demokratiet og vores demokratiske samtale, sagde Søren Pape Poulsen.

- Vi taler tit om, hvordan borgere og politikere kan komme tættere på hinanden. Nu er kommunalpolitikere pr. definition tættere på borgerne end så mange andre, fordi de er blandt borgerne. De skal bo i den kommune, de stiller op i, og de kan ikke undgå at møde folk og høre deres reaktioner på det, de har besluttet i byrådssalen aftenen før. Men det her er noget andet. Døren er åben, sagde Søren Pape Poulsen.

Lysten til at gå ind Men er borgerne så engagerede, at de vil gå ind i c-huset for at tale om politik? Jørgen Johansen håber det.

- Jeg har været lidt nervøs, for der er mange måder at lave politik på. Men svaret kom i går aftes. Der var lys herinde, og da jeg gik forbi, havde jeg lyst til at gå ind og se, hvad det var for noget. Jeg tror, det vil få nogle ind. Vi skal også ud på gaden, det er klart. Vi kan jo ikke bare sidde herinde og vente på, at folk kommer ind, sagde han.

Debathus i fremtiden? Lokalerne er lejet til kommunalvalget er overstået. Jørgen Johansen glæder sig over at være med til at skabe liv i bymidten, og han håber, at man kan tænke kreativt, når butikken igen står tom.

- Det er en af de ting, jeg håber, at vi får en debat om. Vi er med til at skabe liv i byen, og kunne vi være med til at gøre noget bagefter? Kunne det være et rum for lokaldebat? Jeg har ikke taget højde for økonomien, men det er noget, vi skal tale med hinanden om. Men vi skal først se, hvordan det fungerer, sagde Jørgen Johansen.

C-huset er åbent hver dag frem til valget fra klokken 14 til 18.