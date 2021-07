Nemlig.com er blevet voldsomt kritiseret i flere medier for deres arbejdsforhold. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Byrådsmøde: Stor debat om nemlig.com

Skal Allerød Kommune handle med onlinesupermarkedet nemlig.com? Nej, mener den venstre del af byrådet, der dog fik deres forslag stemt ned

Allerød - 04. juli 2021

Arbejdsforholdene hos onlinesupermarkedet nemlig.com har været voldsomt kritiseret i en række nationale medier over de seneste måneder. Historierne startede i dagbladet Politiken, der havde snakket med nemlig.com-chauffører, der blandt andet fortalte om store bødestraffe, hvis de leverede varerne blot få minutter for sent.

På baggrund af historierne havde Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på torsdagens byrådsmøde stillet forslag om, at Allerød Kommune skulle lade være med at handle med nemlig.com eller dennes moderselskab Intervare A/S.

"Kommunerne er så store aktører på markedet, at de er standardsættende. Så hvis vi ikke påtager os opgaven med, hvad vi kan og ikke acceptere, så bidrager vi til et ræs mod bunden. Vi har en indflydelse, det er ikke en neutral position, vi står i," sagde Miki Dam Larsen (S).

Sammen med Enhedslisten og SF forsøgte han at gøre diskussionen til et spørgsmål om, hvorvidt nemlig.com lever op til kommunens udbudspolitik, hvor i der blandt andet står, at Allerød Kommune gennem sine indkøb ønsker "at være en socialt ansvarlig kommune, der (...) har fokus på (...) arbejdsvilkår."

EL: Dansen rundt undrer "I Allerød Kommune har vi vedtaget politikker på det her område. Når vi er ude og lave aftale med et firma, skal de have overenskomst eller overenskomstlignende forhold. Det undrer mig, at der har været så meget dansen rundt om det her. De her (nemlig.com, red) har nogle forhold, hvor tingene ikke er, som de skal være. Som kommune driver vi ikke samarbejde med firmaer, der har de her forhold for medarbejderne," sagde Rasmus Keis Neerbek (EL).

"Jeg synes ikke, at den her diskussion er så politisk. Vi har en politik på området. Den bliver ikke efterlevet. Har vi tænkt os at lukke øjnene, eller har vi tænkt os at gøre noget ved det? Vi skal finde en grænse for, hvornår nok er nok. For SF er det her," sagde Nicolai Rachdi Bührmann (SF).

Men de resterende partier bed ikke på. Her var holdningen, at man skal gå efter bolden i stedet for manden.

"Vi vil hellere se på, om der er nogle huller, som vi kan lappe frem for at gå efter konkrete virksomheder. Denne måned går vi efter nemlig.com, næste måned er det nogle andre. Vi er nødt til at have retningslinjer. Vi kan ikke udstille en enkeltvirksomhed," sagde Jørgen Johansen (K).

Venstres Olav B. Christensen efterlyste en allerød-relateret overtrædelse fra nemlig.coms side, før han var klar til at handle.

"De virksomheder, vi køber varer og tjenester af, skal have ordentlige forhold for medarbejderne. Men jeg synes, det er lidt tyndt at gå efter en konkret virksomhed, der er blevet udskammet i pressen. Spørgsmålet er: Hvor er det konkrete bevis i forhold til Allerød Kommune? Er der en medarbejder, der har leveret til Allerød, så nærmer vi os noget, der er relevant. Men som jeg forstår det, er vi ikke helt der," sagde han.

Et notat fra forvaltningen viser, at det reelle beløb, som Allerød Kommune køber ind for hos nemlig.coms datterselskab Intervare A/S er omkring 100.000 kroner. Derudover skal Allerød til at indgå i en kommende fælleskommunal aftale om netindkøb med en omsætning på cirka 700.000 kroner, der skal i et udbud, som der ifølge forvaltningen er en "vis sandsynlighed for," at nemlig.com vil vinde.

For S, SF og EL var der dog også noget principielt på spil. SF's Anders Damm Frydenberg var tydeligvis frustreret over, at flertallet ikke ville gå med til at droppe samarbejdet med onlinesupermarkedet.

"Jeg forstår ikke argumentet med, at vi ikke skal gå efter en bestemt virksomhed. Hvordan fanden, undskyld udtrykket, skal vi ellers gøre, hvis vi finder ud af, der er en virksomhed, der ikke lever op til vores udbudspolitik. Vi er lodret uenige i, at vi skal samarbejde med nemlig.com. Vi ved der er problemer i nemlig.com. Vi ved de er i strid med vores udbudspolitik. Det er nu, vi træffer beslutningen," sagde han.

S, SF og Enhedslistens tilsammen otte mandater stemte for at droppe samarbejdet med nemlig.com. Flertallet i form af V, K, R og Vores Allerøds resterende 13 mandater stemte imod.