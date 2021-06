Vejen det hele handler om. Gravenstensvej i Lillerød. Foto: Jens Berg Thomsen

Byrådsmedlems vejsag skudt til hjørne

Tepmu-medlemmerne har givet parterne i nabostriden, der involverer byrådsmedlem Merete Them Kjølholm, én måned til at nå frem til en løsning

Allerød - 04. juni 2021

Medlemmerne af teknik-, erhverv,- plan- og miljøudvalget (tepmu) i Allerød Kommune var tirsdag morgen i denne uge til møde.

Det startede på Gravenstensvej i Lillerød, hvor udvalgsmedlemmerne med egne øjne skulle besigtige forholdene i en betændt nabosag mellem fire parter, der bor ved den stikvej, der ligger ved Gravenstensvej 5, 7, 9 og 11.

I nummer 7 og 9 ønsker man med udgangspunkt i den oprindelige udlægning af vejen, der stammer helt tilbage fra 1944, at få etableret en vendeplads for enden af den godt 30 meter lange vej. Det vil kræve, at man tager areal fra nummer 5 og nummer 11, og dermed er nabostriden kridtet op.

Vendepladsen er vurderet til at ville koste 420.000 kroner, som de fire husstande selv skal betale, da der er tale om en privat fællesvej. Oplægget fra administrationen i Allerød Kommune lyder på, at nummer 5 og 11 skal betale 70.000 hver, mens nummer 7 og 9 skal betale 140.000 kroner hver.

Sagen er startet af Merete Them Kjølholm, der udover at bo i nummer 7 også sidder i Allerød Byråd for Det Radikale Venstre.

Frist på en måned Efter besigtigelsen afholdt tepmu-medlemmernes deres ordinære møde, og her blev det besluttet, at skyde beslutningen en måned for at give parterne tid til at finde en løsning selv. Parterne har dermed til 1. juli til at komme med en løsning. Det fortæller næstformand Martin Wolffbrandt (K).

Var det ikke lidt den nemme løsning for jer?

"Det synes jeg ikke," siger han.

Martin Wolffbrandt er imod, at man trækker en regning på 420.000 kroner ned over hovedet på folk og har også tidligere til Allerød Nyt bekræftet, at han vil stemme imod, at man kræver vendepladsen etableret. At sagen involveret et byrådsmedlem spiller dog ingen rolle, ifølge næstformanden.

"Jeg tror ikke, at det spiller nogen rolle for nogle (af udvalgsmedlemmerne, red.), at hun er byrådsmedlem. Hun bliver behandlet som alle andre borgere," siger Martin Wolffbrandt.

Pseudoargumentation Et af argumenterne for parterne, der ønsker vendepladsen, er, at renovationsbilen ikke har plads til at komme ned for enden af stikvejen og tømme deres skraldebeholdere. Men det er et stråmandsargument, vurderer Martin Wolffbrandt efter at have besigtiget vejen.

"En renovationsbil vil aldrig kunne vende, selv hvis der kommer en vendeplads, og diskussionen om renovationsbilen, der ikke kan komme til, er en pseudodiskussion. Det der er tale om, er, at de gerne vil have anlagt den vendeplads. I bund og grund handler det om, at der er nogle naboer, der er blevet uenige, og det er så kørt fuldstændig ud af en tangent, der ender med en regning på 420.000 kroner. Det er helt galt," siger han.

Formand: Giv kompromisset en chance Tepmu-formand Miki Dam Larsen (S) siger, at han nu håber, at parterne vil give kompromisset en ekstra chance.

Er det ikke urealistisk, når sagen har stået på i flere måneder?

"Det kunne man mene. Jeg tænker,at det her (at sagen er taget op politisk, red.) er en ekstra anledning at tale ud fra. Kan de ikke det inden 1. juli, skal vi nok gøre vores pligt og træffe en beslutning. Men vi kan give nogle ret og så vil de andre få uret, og det vil være trist for nabofreden. Derfor opfordrer vi til kompromis," siger Miki Dam Larsen.