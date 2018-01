Karsten Längerich (V) ringede for første gang med klokken, da Allerød Byråd holdt årets og periodens første møde. Foto: Helga Theilgaard +4526844043

Byrådsdebut helt uden drama

Allerød - 25. januar 2018 kl. 22:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis klokken 18.30 torsdag aften ringede den nye borgmester, Karsten Längeric (V), med byrådets klokke for allerførste gang. Dermed skød han årets og periodens første byrådsmøde i gang. Og det blev et møde helt uden den dramatik, der ellers i flere år har været en naturlig del af de månedlige møder.

Rundt om bordet sad 10 nye byrådsmedlemmer, og sammen med de 11 gengangere fra sidste byrådsperiode behandlede de blandt andet sagen om en budgetstrategi for 2019-22.

Strategien har seks justeringer i forhold til den foregående. En af de mest markante er, at budgettet fremover lægges for otte år af gangen i stedet for fire. Det ved sige, at det kommende budget 2019 får 700 overslagsår i stedet for de tre, som dette års budget har.

Derudover bliver det med den nye strategi muligt at drøfte og udvælge større analyser undervejs i processen. Analyserne skal skabe muligheder på længere sigt samt ideer til, hvordan kommunen kan omlægge og udvikle serviceydelserne.

- Det er godt, at den budgetstrategi, vi skal vedtage, ikke er en ny opfindelse. Den er vedtaget for mange år siden og forbedres og forfines år efter år, sagde Olav B. Christensen, der er gruppeformand for Venstre.

Forhenværende borgmester Jørgen Johansen, der nu beklæder posten som gruppeformand for Konservative, roste også den opdaterede budgetstrategi.

- Det her er jo en fantastisk strategi, som vi igennem flere år har udviklet. Og det med otte-årige budgetter i stedet for fire-årige synes jeg er en rigtig god ide, sagde han, men mindede samtidig om, at byrådet er nødt til at finde indtægter.

Viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet Miki Dam Larsen hæftede sig især ved analysedelen af budgetstrategien.

- Jeg tror, vi har brug for de store analyser, som kan bringe os i mål på lang sigt. I stedet for de her små-øvelser, vi laver år for år, sagde han.

