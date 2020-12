Byrådet har besluttet, at Pankas inden den 1. juli skal have reduceret lugtgenerne fra asfaltfabrikken i Farremosen. Det er dokumenteret, at fabrikken lugter mere, end den ifølge sin miljøgodkendelse må. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Byråd stiller krav til lugtende asfaltfabrik

Pankas skal gøre noget ved lugtgenerne fra asfaltfabrikken i Farremosen inden den 1. juli 2021. Dokumentationen for at miljøgodkendelsens grænser for lugt overholdes, skal foreligge senest en måned efter.

- Det, vi har taget stilling til i dag (onsdag, red.), er, at Pankas indenfor tidsfristen påbydes at gennemføre tiltag, der reducerer lugtgenerne. Vi har ikke taget stilling til dispensationer, siger borgmester Karsten Längerich (V) til Frederiksborg Amts Avis.

