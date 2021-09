På et fremtidigt møde skal Allerød Byråd nu godkende beslutningen om at opdele Lillevang Skole i en udskolings- og en indskolingsafdeling. En beslutning der på ulovlig vis blev truffet af skoleledelsen for godt fire år siden. Foto: Allan Nørregaard

Byråd skal godkende fire år gammel beslutning

»Sidenhen påklagede Lillerød Skoles Forældreforening, at dette var et brud på delegationsreglerne i relation til Folkeskoleloven og at beslutningen om organiseringen burde være truffet af byrådet. Samtidig påklagede forældreforeningen, at der i den nedsatte overgangsbestyrelse ikke blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg i overgangsperioden«, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Uklare regler

Der står videre:

»Ankestyrelsen har efter godt fire års sagsbehandlingstid afgivet en tilsynsudtalelse, som giver forældreforeningen medhold i klagepunkterne. For så vidt angår reglerne for delegation i relation til opdeling i en indskolings- og en udskolingsafdeling fremgår det af tilsynsudtalelsen, at Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at reglerne på området er uklare. På den baggrund vil ministeriet tage initiativ til, at reglerne præciseres. Ministeriet har over for Ankestyrelsen udtalt, at de på baggrund af de uklare regler, ikke ser beslutningen som en klar overtrædelse af delegationsforbuddet«.