Kan man samle 40 lokale borgere om et forslag, kan man fremover få byrådet til at behandle forslaget blot ved at sende det på en mail til kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Byråd skal behandle borgerforslag

Allerød - 25. maj 2018 kl. 15:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidder du med et brandgodt forslag, som du synes, byrådet skal tage stilling til? Så bliver det fremover muligt, hvis bare du finder 39 andre lokale borgere, der vil bakke op om forslaget.

Torsdag aften vedtog Allerød Byråd nemlig, at det fremover skal være muligt at fremsætte borgerdrevne forslag i byrådssalen. Forslaget kom fra borgmester Karsten Längerich, der blandt andet har haft fokus på, at modellen for de borgerdrevne forslag skal være enkelt at gennemføre teknisk.

Derfor skulle byrådet vælge imellem to modeller. Den ene kan karakteriseres som en almindelig underskiftsindsamling, der kræver, at 40 borgere bosat i kommunen står bag. Forslaget afleveres ved, at man sender det på en mail til kommunen.

Den anden model er en hjemmesideløsning, hvor borgere bosiddende i Allerød via kommunens hjemmeside kan anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 350 lokale borgere står bag forslaget.

Løsningen vurderes at koste mellem 50.000 og 90.000 kroner, mens modellen med underskiftsindsamlinger ikke medfører ekstraudgifter.

Et enigt byråd bakkede op om, at borgerdrevne forslag fremover kan behandles, når forslag med opbakning fra 40 lokale borgere sendes til kommunen på en mail.

