Byggesager sejler: Christian venter stadig på grønt lys til garage

Behandlingstiden for byggesager i Allerød er uacceptabelt lang, mener Christian Lundmand, der foreløbig selv har ventet halvandet år på en afgørelse i sin sag.

Allerød - 02. februar 2021

For halvandet år siden sendte Christian Lundmand en ansøgning om at bygge en garage ved sit nybyggede rækkehus af sted til Allerød Kommune. Han har stadig ikke fået svar på, om garagebyggeriet, der kræver en dispensation, kan lade sig gøre eller ej.

Den ekstremt lange ventetid overrasker ham mildest talt.

- Jeg havde aldrig i mine vildeste drømme forestillet mig, at det kunne være så svært at få et svar fra en kommune på så simpel en ansøgning, siger han.

Christian Lundmand og hans kone er tilflyttere til kommunen, hvor de for godt to år siden flyttede ind i et rækkehus på Frugtlunden i nybyggerkvarteret i Blovstrød. I forbindelse med boligen ønsker de at bygge en lukket garage. Men da der allerede er et skur på fire kvadratmeter, som fulgte med huset, og der kun må tilbygges i alt otte kvadratmeter på grunden, kræver garagebyggeriet en dispensation.

Ingen respons I sommeren 2019 sendte Christian Lundmand den første ansøgning om at få lov til at bygge nogle ekstra kvadratmeter af sted til kommunen. I flere måneder hørte han ikke noget. Fordi ansøgningen var sendt ind under en forkert kategori, viste det sig.

Det var en fejl, Christian Lundmand selv opdagede, hvorefter ansøgningen efter et halvt år i dvale i januar 2020 blev sendt igen i den rigtige kategori.

Det første halve år var der altså ikke nogen sagsbehandling på grund af den forkerte placering. Om der har været nogen sagsbehandling i det år, der er gået siden, kan man tvivle på. I hvert fald har Christian Lundmand trods adskillige henvendelser stadig ikke fået en afgørelse fra kommunen.

- Jeg har i mange omgange forsøgt at komme i kontakt med afdelingen. Jeg har ringet og skrevet og flere gange fået at vide, at nu ville min sag komme øverst i bunken, for sagsbehandleren kunne godt se, at det ikke kunne være rigtigt. Den var faldet imellem to stole, og nu skulle de nok tage sig af den. Men der er så ikke sket noget, fortæller Christian Lundmand, som ikke forstår fremgangsmåden.

- Jeg kan godt forstå, at de har travlt, men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke melder det ud. Så sig: »Vi har en kæmpe lang kø, og der kommer til at gå et helt år, før vi er igennem. I må have tålmodighed«. I stedet for det evindelige med, at der kommer svar lige om lidt. Vi er skuffede over den træghed, der har været. Vi har følt det som manglende samarbejdsvilje fra kommunens side, siger han.

Kender ikke svaret Til det seneste møde i byrådet, havde Christian Lundmand stillet spørgsmål om sagsbehandlingstiden, som han kalder »uacceptabelt lang«. Han efterlyste blandt andet en undersøgelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

I sit svar giver byrådet ham ret i, at behandlingstiden i byggesagerne er for lang. Den forklares blandt andet med en stigning i antallet af ansøgninger, nyt bygningsreglement, nyt it-system og nye medarbejdere. Og den konkrete sagsbehandlingstid kender man ikke i øjeblikket.

I mellemtiden har Christian Lundmand stadig ikke fået nogen tilbagemelding i forhold til sit konkrete byggeprojekt.

- Jeg har stadig ikke hørt noget på min sag. Nu har jeg lagt det hele fra mig og læner mig tilbage og venter. Jeg forestiller mig, at der går et år mere. Det er faktisk det, jeg regner med. Og så kan det jo være, at vi er nået at flytte et andet sted hen inden da, siger den skuffede tilflytter.