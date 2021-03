Se billedserie Det er denne flisebelægning, som Sofie Mølgaard og hendes mand Rune Mølgaard for syv måneder siden forhørte sig, om de måtte overdække. De har stadig intet hørt fra Allerød Kommune. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Byggesager: Sofie venter stadig på svar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggesager: Sofie venter stadig på svar

Allerød Nyt har snakket med to familier, der efter mange måneder stadig venter på en afgørelse i deres byggesag. De har begge oplevet at få en ny sagsbehandler på deres ansøgninger.

Allerød - 18. marts 2021 kl. 16:41 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Rune og Sofie Mølgaard fra Lyngsvinget i Lillerøds Ravnsholtkvarter sendte i august sidste år en byggeansøgning på en carport ind til Allerød Kommune.

Siden da har de ventet - og venter stadig - tålmodigt på et svar.

"Vi har haft haft en tro på, at de kigger på den på et tidspunkt. Vi tror ikke, at vi får noget ud af at presse på. Vi vil ikke gøre nogle sure. Men vi havde et andet hus på vejen, der ventede et halvt år, og den grænse havde vi nok sat os mentalt i hovedet. Da vi overskred den og samtidig hørte om nogle andre, der har ventet halvandet år, slog det os lidt ud. Vi håber på en afklaring inden næste vinter," siger Rune Mølgaard.

Parrets sag kompliceres af, at de har ansøgt om to dispensationer fra henholdsvis lokalplanen om at bygge carporten højere ud mod vejen og fra bygningsreglementet om at overskride deres grunds byggeprocent med omkring én procent.

Skal have overdækket fliser "Men det andet hus på vejen fik lov til at bygge højere ud mod vejen, så det er der præcedens for. Så er det klart, at der er noget principielt i, om man må overskride byggeprocenten. Men det vi reelt skal have lavet er en let overbygning uden sider. Det er et fliserareal, vi dækker," forklarer Rune Mølgaard.

Som man også kan læse om andetsteds heri avisen (Side 6-7) har det nye bygningsreglement fra 2018 (BR18) gjort det langt mere besværligt at udfylde en byggeansøgning korrekt. Det har Rune Mølgaard også oplevet.

"Det var svært at udfylde den, for man skal tage stilling til ting, der slet ikke er aktuelle, når man bygger en carport. Så jeg ville ønske, der fandtes en formular for småhuse/carporte, i stedet for at man bruger den samme, som man gør til etagebyggeri," siger Rune Mølgaard og fortsætter:

Huset uden den ønskede carport ligger i Ravnsholtkvarteret i Lillerød. Foto: Jan F. Stephan

"Men vi har udfyldt den med tegninger og brandgodkendelse af materialet fra de professionelle, der skal lave carporten. Derudover ringede vi, inden vi sendte den, til kommunen for at høre, hvad vi skulle gøre. De anbefalede, at vi medsendte et følgebrev med, hvor vi fortalte præcist, hvad vi ønsker dispensation til, hvilket vi så gjorde. Så vi synes, vi har gjort det let for dem," fortæller han.

Fortvivlelse i Lynge I Lynge tæt på Lynge Skole sidder Martin Johansen og Natasha Mørck også og venter på, at Allerød Kommune behandler deres byggesag, der ligeledes stammer tilbage fra august sidste år. Der ansøgte de om at få lov til at lave to tilbygninger til deres parcelhus, så de kan give deres to små børn hver sit værelse. De betalte dengang professionelle rådgivere for at udfylde ansøgningen for dem netop grundet kompleksiteten i BR18.

"Det der er fortvivlende er, at kommunen svarer tilbage med det samme, at de vil kigge på sagen, og så bliver der ikke gjort noget i otte måneder," siger Martin Johansen.

Han henvendte sig første gang til kommunen efter tre måneder, hvor han fik at vide, at behandlingen af hans sag burde gå hurtigt. Herefter vender han tilbage i december og får at vide, at hans sagsbehandler er på ferie. Da han ringer igen i januar, er beskeden, at sagsbehandleren er langtidssygemeldt.

"Da vi hørte det, slog det klik for mig. Det er jo fair nok, at en medarbejder kan være syg. Men så er der jo en anden, der kan tage over, " siger Martin Johansen.

Han har forståelse for, at sagsbehandlingen kan tage noget tid, men havde forventet en bedre kommunikation fra kommunens side.

"Hvis de nu havde sagt: Prøv at hør, vi har travlt og der er X måneders ventetid. Så havde det været fair. Men her får man bare at vide, at ens sag er under behandling, og så sker der ikke en skid. Det er frustrerende," siger han.

Den nye sagsbehandler har netop taget deres sag op og kom med yderligere spørgsmål i sagen, som Martin Johansen har svaret på.

"Så nu venter vi igen", siger han.

Skiftet sagsbehandler to gange Også Rune Mølgaard og Sofie Mølgaard har oplevet at få en ny sagsbehandler på deres sag. Det er sket via et brev i E-boks, hvilket er det eneste, de har hørt fra kommunen, siden de indsendte deres ansøgning.

"Det ville være utrolig dejligt med en afklaring, også fordi det er en carport. Jeg kunne forstå, at man skulle bruge noget krudt, hvis det var et helt hus, men det her er en lille ting," siger han.

Samme melding kommer fra Lynge.

"Vi startede det her projekt, inden vores mindste barn blev født. Nu er han et år," siger Martin Johansen.

Allerød Nyt har været i kontakt med Allerød Kommune, men kommunen er ikke vendt tilbage inden redaktionens deadline.