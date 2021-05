Det tog syv måneder for Charlotte Arendt at få byggetilladelse til hende og familiens hus. Det er ikke ventetiden i sig selv, men de manglende udmeldinger fra Allerød Kommune, der er et problem, mener hun.

Byggesager: Borger med opsang: Meld nu ærligt ud

"Det var selvfølgelig en utrolig stor lettelse. Det må man sige. Man har kørt lige på nippet til: Hvornår pokker kom den? Vi havde håbet at flytte ind til oktober," siger Charlotte Arendt, som Allerød Nyt møder i et lejet rækkehus på Lynge Bygade kun små 400 meter fra, hvor de skal bygge deres hus.

Alligevel satte de en, troede de, god buffer ind og aftalte med byggefirmaet, at byggeriet skulle gå i gang til marts, men den tidsplan viste sig altså ikke at holde.

Da de ansøgte om byggetilladelse tilbage i starten af oktober, fik de besked om, at sagsbehandlingen ville tage minimum seks-otte uger, måske lidt mere. Der var allerede en byggetilladelse på grunden med en dispensation fra lokalplanen, som havde taget tre måneder at få, og da de ændringer Charlotte Arendt og hendes mand ville foretage ifølge hende selv mest var af kosmetisk karakter i forhold til den byggetilladelse, der var givet én gang, regnede hun ikke med, at det ville blive en stor ting at få en ny byggetilladelse.

Charlotte Arendts frustrationer over sagen fik hende i april til at sætte sig ned og skrive en mail til Allerød Byråd.

Her kunne sagsbehandleren ikke træffes, hvorfor der blev lagt en besked om, at hun gerne ville ringes op.

Hun får at vide det, som Allerød Nyt tidligere har skrevet: At de var presset på kommunen med fire ud af seks byggesagsbehandlere sygemeldte, men at hendes sag var blandt dem, man fokuserede på.

"Jeg fik besked om, at der var lukket for personlig betjening, men at der ville blive lagt en besked til sagsbehandleren. Jeg hørte dog intet", fortæller Charlotte Arendt.

Her slipper hendes tålmodighed så op. Hendes reaktion bliver, at hun den efterfølgende søndag sætter sig ned og skriver mailen til byrådet.

Derudover har ventetiden som følge af indeksregulering (inflation) betydet, at byggeriet bliver lidt mere end 20.000 kroner dyrere, men det var kun velvilje fra entreprenøren, der gjorde, at det ikke blev markant dyrere. Parret havde nemlig lavet en fastprisaftale, som egentlig udløb i midt-april, men som de fik forlænget tre måneder. Ellers skulle de have forhandlet en ny aftale på plads.

Sagen har også haft økonomiske konsekvenser for familien. Grundet den forlængede sagsbehandlingstid har de måtte forlænge lejen. Det betyder fem-seks måneders ekstra husleje for lejeboligen.

"Giv nu borgerne en forventningsafstemning med en tidsplan, og hvis I ikke kan holde den, så vend tilbage med en ny dato. Man ved jo godt, at man ikke kan overholde servicemålene (for sagsbehandlingstider, red.): Så meld det dog ud. Alternativet er borgere, der kimer ned eller sender mails i stedet for, at man havde sagt: Prøv at hør, I får et svar om tre måneder. Hvis kommunen så også lever op til, at man får et svar om tre måneder, så får man jo tillid til, at processerne fungerer," siger hun og fortsætter:

"Jeg oplever ikke mig selv som en person, der er emsig eller irriterende. Jeg tror på, at folk har en god grund, hvis der går lang tid. Derfor ventede jeg jo også 15-16 uger, før jeg tog kontakt for at høre, hvornår vi kunne få vores sag behandlet. Meld det dog ud og før en åben kommunikation med os borgere. Så vil I få så meget forståelse," siger Charlotte Arendt.